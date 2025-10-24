Honda Civic Type R ngừng bán tại Việt Nam

Sau khi nhận cọc 10 chiếc cuối cùng, mẫu sedan hiệu năng cao sẽ ngừng bán tại Việt Nam.

Honda vừa thông báo đợt nhận đặt hàng cuối cùng cho mẫu xe hiệu năng cao Civic Type R tại Việt Nam.

Cụ thể, thương hiệu ôtô Nhật Bản vừa nhận đặt cọc 10 chiếc Civic Type R cuối cùng, sau đó ngừng bán hoàn toàn mẫu xe này tại thị trường Việt. Thời gian giao dự kiến từ tháng 12/2026, tại một buổi lễ riêng như một "lời tạm biệt" dòng sedan hiệu năng cao này.

Honda Civic Type R được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10/2022, tại triển lãm Việt Nam motorshow (VMS) năm 2022. Đầu năm 2023, Civic Type R nhận đặt cọc với giá bán 2,399 tỷ đồng , cạnh tranh cùng Subaru WRX hay Hyundai Elantra N. Đến đầu năm nay, mẫu xe được nâng mức giá lên thành 2,999 tỷ đồng .

Civic Type R là mẫu xe đua hiệu năng cao, sở hữu động cơ tăng áp 2.0L VTEC, sản sinh công suất tối đa 315 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại 2.600-4.000 vòng/phút. Tốc độ cao nhất mà xe có thể đạt được là 272 km/h. Mẫu sedan này sử dụng hộp số sàn 6 cấp với 4 chế độ lái: Comfort, Sport, Individual và +R.

Mâm xe 19 inch với bộ lốp Michelin Pilot Sport 4S là trang bị tiêu chuẩn của Honda Civic Type R. Ngoài ra, xe còn có hệ thống Brembo hay tính năng bù ga khi xuống số Rev-matching.

Với giá bán cao chuẩn "xe chơi", Civic Type R chưa bao giờ là một mẫu xe dành cho số đông. Vì vậy đây luôn là cái tên xuất hiện trong nhóm bán chậm của mỗi kỳ báo cáo doanh số tại Việt Nam.