Honda CT125 Chums dễ thương với phong cách 'chim điên'

|
Tại triển lãm Big Motor Sale 2025, Honda Thái Lan đã giới thiệu chiếc CT125 Chums Limited Edition với phối màu lạ mắt, kết hợp cùng thương hiệu thời trang dã ngoại Chums.
|
Ngoại hình của mẫu xe số mang phong cách việt dã này lấy cảm hứng từ chú chim Red-Footed Booby (chim điên chân đỏ), linh vật may mắn của nhãn hàng đến từ Nhật Bản.
|
Tính việt dã của Honda CT125 Chums Limited Edition thể hiện ở các phụ kiện dã ngoại như baga đầu xe, ốp bảo vệ tay Barkbusters, khung bảo vệ gầm... được sơn đỏ.
|
Thân xe được hoàn thiện bằng lớp sơn trắng cùng logo chú chim điên Booby ngồi uống nước. Số thứ tự của chiếc CT125 cũng được đặt trên thân xe.
|
Xe được trang bị yên solo màu đỏ, bên trên có dập chìm logo thương hiệu "Chums".
|
Honda CT125 mặc định không có yên sau mà chỉ có baga chở hàng. Chi tiết này cũng được tô điểm bởi logo "CT125 x Chums".
|
Ống xả của Honda CT125 được thiết kế đặt cao, vốn thường có mặt trên các mẫu xe địa hình. Chi tiết này được ốp lớp bảo vệ cách nhiệt tiêu chuẩn sáng màu.
|
Mẫu xe số này vẫn được trang bị bộ mâm nan hoa kích thước 17 inch, tuy nhiên được trang bị hệ thống phanh đĩa Nissin ở cả 2 bánh. Bánh trước còn có thêm tính năng ABS.
|
Khách hàng có thể lựa chọn thêm nhiều phụ kiện đặc biệt như nón bảo hiểm 3/4 với phối màu đỏ/trắng cùng logo của thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản.
|
Trái tim của Honda CT125 vẫn là khối động cơ 1 xy-lanh 4 thì SOHC dung tích 123,94 cc, làm mát bằng gió. Đi kèm là hộp số tròn 4 cấp, khởi động bằng cần đạp.
|
Chia sẻ cùng nền tảng với Honda Super Cub 125, mẫu trailbike này sử dụng công nghệ phun xăng điện tử, bình xăng có dung tích 5.4L với tổng khối lượng khoảng 116 kg.
|
Tại sự kiện này, Honda cũng trưng bày các phụ kiện đến từ thương hiệu Chums, bao gồm ghế dã ngoại, cốc uống nước, quần áo dã ngoại...
|
Tại Thái Lan, Honda CT125 Chums Limited Edition có giá từ 98.900 baht (khoảng 3.060 USD), cao hơn khoảng 10.000 baht (khoảng 310 USD) so với CT125 bản tiêu chuẩn. Chỉ có 300 chiếc phiên bản "chim điên" được sản xuất.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.