Honda CT125 Chums dễ thương với phong cách 'chim điên'

Tại Thái Lan, Honda CT125 Chums Limited Edition có giá từ 98.900 baht (khoảng 3.060 USD ), cao hơn khoảng 10.000 baht (khoảng 310 USD ) so với CT125 bản tiêu chuẩn. Chỉ có 300 chiếc phiên bản "chim điên" được sản xuất.