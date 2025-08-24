Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Honda CT125 Chums dễ thương với phong cách 'chim điên'

  • Chủ nhật, 24/8/2025 16:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Honda CT125 Chums là phiên bản đặc biệt với sự kết hợp cùng thương hiệu phụ kiện dã ngoại Chums đến từ Nhật Bản, và chỉ được sản xuất giới hạn 300 chiếc.

CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 1

Tại triển lãm Big Motor Sale 2025, Honda Thái Lan đã giới thiệu chiếc CT125 Chums Limited Edition với phối màu lạ mắt, kết hợp cùng thương hiệu thời trang dã ngoại Chums.
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 2

Ngoại hình của mẫu xe số mang phong cách việt dã này lấy cảm hứng từ chú chim Red-Footed Booby (chim điên chân đỏ), linh vật may mắn của nhãn hàng đến từ Nhật Bản.
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 3

Tính việt dã của Honda CT125 Chums Limited Edition thể hiện ở các phụ kiện dã ngoại như baga đầu xe, ốp bảo vệ tay Barkbusters, khung bảo vệ gầm... được sơn đỏ.
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 4

Thân xe được hoàn thiện bằng lớp sơn trắng cùng logo chú chim điên Booby ngồi uống nước. Số thứ tự của chiếc CT125 cũng được đặt trên thân xe.
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 5

Xe được trang bị yên solo màu đỏ, bên trên có dập chìm logo thương hiệu "Chums".
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 6

Honda CT125 mặc định không có yên sau mà chỉ có baga chở hàng. Chi tiết này cũng được tô điểm bởi logo "CT125 x Chums".
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 7

Ống xả của Honda CT125 được thiết kế đặt cao, vốn thường có mặt trên các mẫu xe địa hình. Chi tiết này được ốp lớp bảo vệ cách nhiệt tiêu chuẩn sáng màu.
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 8

Mẫu xe số này vẫn được trang bị bộ mâm nan hoa kích thước 17 inch, tuy nhiên được trang bị hệ thống phanh đĩa Nissin ở cả 2 bánh. Bánh trước còn có thêm tính năng ABS.
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 9

Khách hàng có thể lựa chọn thêm nhiều phụ kiện đặc biệt như nón bảo hiểm 3/4 với phối màu đỏ/trắng cùng logo của thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản.
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 10

Trái tim của Honda CT125 vẫn là khối động cơ 1 xy-lanh 4 thì SOHC dung tích 123,94 cc, làm mát bằng gió. Đi kèm là hộp số tròn 4 cấp, khởi động bằng cần đạp.
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 11

Chia sẻ cùng nền tảng với Honda Super Cub 125, mẫu trailbike này sử dụng công nghệ phun xăng điện tử, bình xăng có dung tích 5.4L với tổng khối lượng khoảng 116 kg.
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 12CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 13

Tại sự kiện này, Honda cũng trưng bày các phụ kiện đến từ thương hiệu Chums, bao gồm ghế dã ngoại, cốc uống nước, quần áo dã ngoại...
CT125, Honda CT125, Chim dien, Honda Thai Lan, thai lan, honda ct125, trailbike, super cub, honda super cub, honda cub, xe so, dia hinh, chums anh 14

Tại Thái Lan, Honda CT125 Chums Limited Edition có giá từ 98.900 baht (khoảng 3.060 USD), cao hơn khoảng 10.000 baht (khoảng 310 USD) so với CT125 bản tiêu chuẩn. Chỉ có 300 chiếc phiên bản "chim điên" được sản xuất.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Cận cảnh siêu môtô BMW Motorrad Concept RR, thế hệ mới của S 1000 RR

Dựa trên mẫu concept mới Motorrad Concept RR, BMW sẽ phát triển thế hệ tiếp theo của mẫu siêu môtô BMW S 1000 RR.

17:30 28/5/2025

Ngắm Honda Wave 'Thái' hoàn toàn mới vừa ra mắt

Mẫu Honda Wave 125 "hoàn toàn mới" vừa ra mắt tại Thái Lan vẫn giữ nguyên thiết kế hiện tại, tuy nhiên chỉ bổ sung một số tính năng tiện nghi.

15:06 10/8/2025

Richard Mille hợp tác làm siêu môtô Brough Superior RMB01

Hãng đồng hồ xa xỉ Richard Mille vừa kết hợp cùng thương hiệu môtô Brough Superior để ra mắt chiếc RMB01 với số lượng giới hạn 150 chiếc.

09:10 9/7/2025

Việt Hà

