Honda CT125 ra mắt Việt Nam - có ABS, đắt hơn gấp đôi Yamaha PG-1

Honda CT125 được xem là phiên bản địa hình của Super Cub 125, sẽ đối đầu trực tiếp Yamaha PG-1.

Honda Việt Nam vừa chính thức trình làng mẫu xe máy địa hình Honda CT125. Xe chỉ có một phiên bản kèm giá bán 85,8 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Honda CT125 lần lượt 1.961 x 805 x 1.085 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe đạt 1.258 mm. Khối lượng bản thân CT125 ở mức 117 kg, khoảng sáng gầm xe 165 mm còn chiều cao yên xe là 800 mm.

Honda CT125 ra mắt khách Việt với thiết kế giữ trọn nét cổ điển, bao gồm đèn pha dạng LED hình tròn, khung xe chắc chắn, khung bảo vệ gầm xe và bao quanh động cơ, cùng với thiết kế ống xả vắt cao.

Hãng xe Nhật Bản trang bị cho Honda CT125 một giá chở hàng phía sau với các kích thước dài x rộng lần lượt 409 x 477 mm, cung cấp khả năng chuyên chở tốt nhờ kết hợp 4 móc treo.

Honda CT125 sử dụng vành căm đường kính 17 inch cho cả bánh trước và bánh sau, kết hợp bộ lốp gai địa hình. Xe trang bị phanh đĩa cho cả 2 bánh, tuy nhiên tính năng ABS chỉ có ở bánh trước.

Tính hiện đại của mẫu xe máy địa hình thể hiện qua cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD dạng tròn, hiển thị đầy đủ thông tin quan trọng với giao diện tối giản, dễ quan sát. Một trong những thiết kế đáng chú ý của Honda CT125 là đèn xi-nhan dạng LED với tạo hình vuông.

"Trái tim" của Honda CT125 là động cơ 125 cc PGM-FI làm mát bằng không khí, một xy-lanh, SOHC 2 van, 4 thì, sản sinh công suất tối đa 9,1 mã lực tại 6.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10,9 Nm tại 4.750 vòng/phút.

Honda cho biết CT125 có khả năng leo dốc 19 độ với tải trọng 20 kg phía sau.

Honda CT125 chính thức bán ra thị trường từ ngày 4/11 tới đây, giá bán lẻ đề xuất 85,8 triệu đồng. So với đối thủ Yamaha PG-1 (từ 30,928 đến 34,855 triệu đồng) cũng được phân phối chính hãng, Honda CT125 sở hữu giá bán cao hơn gấp đôi.