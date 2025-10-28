Honda Future 125 FI có bản mới, giá từ 30,5 triệu đồng

Ở bản mới, mẫu xe số 125 cc của Honda được bổ sung tùy chọn màu sắc trên các phiên bản Cao cấp và Đặc biệt, giữ nguyên sức mạnh động cơ.

Honda Việt Nam giới thiệu mẫu xe số Honda Future 125 FI 2026 với tùy chọn màu sắc mới trên các phiên bản cao cùng giá bán khởi điểm 30,5 triệu đồng.

Ở bản mới, Honda Future 125 FI vẫn đặc trưng bởi logo Future tạo hình 3D trên thân xe, mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển ôtô. Hệ thống đèn LED hay các chi tiết mạ crom cũng là những điểm nhấn trên ngoại hình.

Honda Future 125 FI 2026 có thêm màu sắc mới cùng phối màu chi tiết ốp khe gió, cánh gió ở 2 phiên bản Đặc biệt và Cao cấp.

Trong đó, bản Đặc biệt của mẫu xe số có màu bạc đen xám mới theo tông sáng, phối cùng ốp khe gió màu xám đậm. Phiên bản Cao cấp có phối màu mới đỏ đen trắng và xám đen xanh.

Honda Việt Nam tiếp tục trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng cho Future 125 FI 2026. Ổ khóa đa năng 4 trong một tích hợp khóa điện, khóa cổ xe, khóa yên và khóa từ.

Cốp đựng đồ dưới yên xe có dung tích lớn, cho phép người dùng chứa vừa một mũ bảo hiểm full-face cùng nhiều vật dụng các nhân khác.

Mẫu xe số của Honda tiếp tục sử dụng động cơ 125 cc, cung cấp công suất tối đa 9,16 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm. Hãng xe Nhật Bản cho biết Honda Future 125 FI 2026 có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,47 lít/100 km.

Honda Future 125 FI 2026 sẽ có mặt tại hệ thống HEAD chính hãng trên toàn quốc từ ngày 9/11.

Xe có 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán lần lượt 30,5 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, 31,7 triệu đồng ở bản Cao cấp và 32,19 triệu đồng cho bản Đặc biệt.