Honda Racing Vietnam khép lại mùa giải với loạt podium ấn tượng

Tay đua Cao Việt Nam vào top 3 toàn mùa MSBK600, với 3 lần bước lên bục podium, khẳng định dấu ấn Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Mùa giải Malaysia Superbike Championship (MSBK) 2025 khép lại trong không khí đầy phấn khích khi Honda Racing Vietnam (HRVt) ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường khu vực. Với 3/4 tay đua giành được podium, đội đua Việt Nam chứng minh được bản lĩnh, tốc độ và sự tiến bộ vượt bậc sau một năm thi đấu nỗ lực không ngừng.

Các tay đua của HRVt khẳng định dấu ấn tại Malaysia Superbike Championship 2025.

Malaysia Superbike Championship (MSBK) là giải đua môtô hàng đầu tại Malaysia, quy tụ tay đua và đội đua mạnh Đông Nam Á ở nhiều hạng mục. Năm nay, việc Honda Racing Vietnam góp mặt tại giải đấu là bước đi chiến lược, mở ra cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thực chiến quý giá cho tay đua Việt Nam trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Lần đầu thử sức ở hạng mục MSBK600, “anh cả” Cao Việt Nam đã thể hiện phong độ thi đấu ổn định, bền bỉ và đầy bản lĩnh. Anh 3 lần bước lên bục podium trong tổng 4 chặng, kết thúc mùa giải với top 3 toàn mùa, khẳng định sự thích nghi nhanh chóng và đẳng cấp thi đấu ngày càng vững vàng.

Cao Việt Nam (ngoài cùng bên trái) thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm với 3 lần bước lên bục podium trong tổng 4 chặng.

“Đây là mùa giải đáng nhớ. Mỗi chặng đua là một bài học. Tôi vui nhưng vẫn có chút nuối tiếc vì chưa thể lấy trọn vẹn 4 chiếc cup”, Cao Việt Nam chia sẻ sau chặng cuối.

Tại hệ MSBK250, Anh Phú mang về podium P2 tại chặng 3, mở đầu chuỗi thành tích cho đội. Tiếp theo đó tại chặng cuối, Việt Tuấn thi đấu tự tin và chắc chắn, cán đích P3, khép lại mùa giải đầy cảm xúc và tự hào cho toàn đội.

Tại hệ MSBK250, Anh Phú mang về podium với thứ hạng 2 tại chặng 3.

Với 3/4 tay đua chạm tay vào bục podium, Honda Racing Vietnam đã có mùa giải bứt phá, thể hiện rõ tiềm năng và sự trưởng thành của các tay đua Việt Nam trong môi trường thi đấu quốc tế.

Việt Tuấn thể hiện bản lĩnh trên từng chặng đua.

Thành tích tại MSBK 2025 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là thành quả cho nỗ lực không mệt mỏi của toàn đội, từ tay đua đến kỹ thuật viên. Bước sang năm tới, Honda Racing Vietnam tiếp tục giữ vững tinh thần “Keep Fighting”, hướng đến những mục tiêu cao hơn và tiếp tục hành trình đưa motorsport Việt Nam tiến gần hơn với đỉnh cao khu vực.