Honda SH160i ra bản mới, giá cao nhất 104,3 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu SH160i 2026. Xe vẫn có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 95,09 triệu đến 104,29 triệu đồng. Trong bài là phiên bản Thể thao, đắt nhất trong dòng sản phẩm SH160i.

Ở bản 2026, Honda SH160i Thể thao có 2 tùy chọn màu ngoại thất, gồm Xám Đen Đỏ và Xanh Đen Đỏ. Các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.090 x 739 x 1.156, chiều dài cơ sở 1.353 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 146 mm.

Honda trang bị cho SH160i cụm màn hình màu TFT kích thước 4,2 inch, hiển thị sắc nét nhiều thông số quan trọng trong quá trình vận hành.

Với giá bán 95,09-104,29 triệu đồng, Honda SH160i sẽ cạnh tranh với các đối thủ tại Việt Nam như Piaggio Medley 150 S (96,8 triệu đồng), Yamaha NVX 155 (56,5-69 triệu đồng) hay Vespa Sprint S 150 cc (104 triệu đồng).

