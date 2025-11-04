Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Xe máy

Honda SH160i ra bản mới, giá cao nhất 104,3 triệu đồng

  • Thứ ba, 4/11/2025 18:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mẫu xe tay ga 160 cc của Honda nâng cấp ngoại hình, thêm trang bị.

Honda SH160i anh 1

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu SH160i 2026. Xe vẫn có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 95,09 triệu đến 104,29 triệu đồng. Trong bài là phiên bản Thể thao, đắt nhất trong dòng sản phẩm SH160i.
Honda SH160i anh 2

Ở bản 2026, Honda SH160i Thể thao có 2 tùy chọn màu ngoại thất, gồm Xám Đen Đỏ và Xanh Đen Đỏ. Các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.090 x 739 x 1.156, chiều dài cơ sở 1.353 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 146 mm.
Honda SH160i anh 3

Chiều cao yên tại vị trí người lái đạt 799 mm.
Honda SH160i anh 4Honda SH160i anh 5

Bánh trước của Honda SH160i sử dụng mâm 16 inch, phuộc ống lồng, phanh đĩa có ABS.
Honda SH160i anh 6

Ở phía sau, Honda SH160i dùng mâm 16 inch, giảm xóc dạng lò xo trụ. Bánh sau cũng sử dụng phanh đĩa, có ABS.
Honda SH160i anh 7Honda SH160i anh 8

Cụm đèn phía đầu xe dạng LED có thiết kế mới, chi tiết mạ crom hình chữ V mở rộng.
Honda SH160i anh 9

Ở đuôi xe là cụm đèn hậu LED 2 tầng, kết hợp tay dắt sau to bản.
Honda SH160i anh 10

Honda trang bị cho SH160i cụm màn hình màu TFT kích thước 4,2 inch, hiển thị sắc nét nhiều thông số quan trọng trong quá trình vận hành.
Honda SH160i anh 11Honda SH160i anh 12

Cận cảnh cùm công tắc trên mẫu xe tay ga Honda SH160i.
Honda SH160i anh 13

Honda SH160i tiếp tục được trang bị smartkey.
Honda SH160i anh 14

"Trái tim" của Honda SH160i là động cơ eSP+ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 160 cc, sản sinh công suất tối đa 16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.
Honda SH160i anh 15Honda SH160i anh 16

Với giá bán 95,09-104,29 triệu đồng, Honda SH160i sẽ cạnh tranh với các đối thủ tại Việt Nam như Piaggio Medley 150 S (96,8 triệu đồng), Yamaha NVX 155 (56,5-69 triệu đồng) hay Vespa Sprint S 150 cc (104 triệu đồng).

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Đây có thể là Honda PCX thuần điện

Honda EV Urban Concept mang nhiều nét tương đồng Honda PCX, trang bị một gói pin cố định ở sàn để chân.

08:17 31/10/2025

Ai sẽ mua Honda CT125?

Honda CT125 được mở bán với giá gần 90 triệu đồng, nhỉnh hơn hẳn so với các mẫu xe tay ga cùng nhà. Vậy với mức giá này, CT125 sẽ dành cho ai?

10:31 28/10/2025

Phúc Hậu

Honda SH160i Honda xe máy tay ga Honda Vespa Yamaha

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý