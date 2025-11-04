Honda SH160i ra bản mới, giá cao nhất 104,3 triệu đồng

|
Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu SH160i 2026. Xe vẫn có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 95,09 triệu đến 104,29 triệu đồng. Trong bài là phiên bản Thể thao, đắt nhất trong dòng sản phẩm SH160i.
|
Ở bản 2026, Honda SH160i Thể thao có 2 tùy chọn màu ngoại thất, gồm Xám Đen Đỏ và Xanh Đen Đỏ. Các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.090 x 739 x 1.156, chiều dài cơ sở 1.353 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 146 mm.
|
Chiều cao yên tại vị trí người lái đạt 799 mm.
|
Bánh trước của Honda SH160i sử dụng mâm 16 inch, phuộc ống lồng, phanh đĩa có ABS.
|
Ở phía sau, Honda SH160i dùng mâm 16 inch, giảm xóc dạng lò xo trụ. Bánh sau cũng sử dụng phanh đĩa, có ABS.
|
Cụm đèn phía đầu xe dạng LED có thiết kế mới, chi tiết mạ crom hình chữ V mở rộng.
|
Ở đuôi xe là cụm đèn hậu LED 2 tầng, kết hợp tay dắt sau to bản.
|
Honda trang bị cho SH160i cụm màn hình màu TFT kích thước 4,2 inch, hiển thị sắc nét nhiều thông số quan trọng trong quá trình vận hành.
|
Cận cảnh cùm công tắc trên mẫu xe tay ga Honda SH160i.
|
Honda SH160i tiếp tục được trang bị smartkey.
|
"Trái tim" của Honda SH160i là động cơ eSP+ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 160 cc, sản sinh công suất tối đa 16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.
|
Với giá bán 95,09-104,29 triệu đồng, Honda SH160i sẽ cạnh tranh với các đối thủ tại Việt Nam như Piaggio Medley 150 S (96,8 triệu đồng), Yamaha NVX 155 (56,5-69 triệu đồng) hay Vespa Sprint S 150 cc (104 triệu đồng).
