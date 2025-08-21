Honda và đối tác Trung Quốc chia tay

Kinh doanh bết bát, doanh số suy giảm và loạt khó khăn khiến liên doanh Honda và hãng xe Trung Quốc đứng trên bờ vực sụp đổ.

Từ cuối thập niên 1990, Honda hợp tác cùng Dongfeng tại Trung Quốc, sản xuất hàng trăm nghìn động cơ xăng thông qua một liên doanh lâu năm. Tuy nhiên, cục diện có thể sớm thay đổi khi Dongfeng quyết định bán 50% cổ phần, phản ánh sự sụt giảm mạnh của mảng động cơ truyền thống và xu hướng chuyển dịch sang xe điện.

Đầu tuần này, Dongfeng chính thức niêm yết phần vốn trên sàn Giao dịch Tài sản và Cổ phần Hợp nhất Quảng Đông. Dù chưa có giá khởi điểm, thời hạn chào bán được ấn định đến ngày 12/9.

Hồ sơ công bố cho thấy liên doanh sở hữu khối tài sản trị giá 5,4 tỷ NDT ( 752 triệu USD ) trong năm ngoái, đồng thời gánh khoản nợ 3,3 tỷ NDT ( 459 triệu USD ). Nhà máy thuộc liên doanh hiện có 827 lao động.

Các hãng Nhật như Honda đang chịu áp lực từ làn sóng xe điện do thương hiệu Trung Quốc tự phát triển, vốn ngày càng cạnh tranh và sáng tạo. Dongfeng cũng chật vật, bị bỏ xa bởi những đối thủ tăng trưởng nhanh như BYD.

Tương lai của Dongfeng Honda vẫn chưa rõ ràng. Honda có thể mua lại phần vốn để đưa mảng động cơ tại Trung Quốc về kiểm soát trực tiếp, hoặc tìm một đối tác địa phương khác cho liên doanh mới.

Doanh số thường niên của Dongfeng cho thấy rõ sự tụt dốc. Lượng xe bán ra từ 3,8 triệu xe năm 2016 giảm xuống chỉ còn 1,5 triệu xe trong năm ngoái, tính cả thương hiệu riêng và các liên doanh với Honda, Nissan.

Đầu năm nay, Honda đã giới thiệu một mẫu xe điện mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc cùng Dongfeng. Song song, hãng cũng ra mắt mẫu GAC Honda GT thông qua liên doanh với GAC Group, cho thấy mô hình cũ xoay quanh động cơ xăng đang thoái trào, nhường chỗ cho kỷ nguyên xe điện đang định hình chương tiếp theo của Honda tại Trung Quốc.