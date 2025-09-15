Honda Winner R liệu đã đủ 'chiều lòng' người dùng?

Thiết kế mới, giá bán giữ nguyên liệu đã đủ để Winner chiều lòng được những khách hàng yêu thích những chiếc xe côn tay?

Honda vừa mang mẫu côn tay Winner thế hệ mới đến thị trường Việt, đổi tên và nâng cấp thiết kế. Chiếc Winner X ngày nào nay được gọi là Winner R, đại diện cho ngôn ngữ thiết kế mới thể thao và "xe đua" hơn.

Honda Winner R nhận nhiều bình luận từ khi ra mắt.

Nhưng liệu các thay đổi này đã đủ để chiều lòng tệp khách hàng yêu thích xe côn tay, hay chỉ là bản nâng cấp "bình mới rượu cũ"?

Underbone nhưng mang dáng phân khối lớn

Có thể nói so với Winner X, mẫu underbone côn tay mới thu hút người dùng hơn về mặt thiết kế. Với hậu tố R ở tên gọi, viết tắt của từ "racing", mẫu xe mới thể thao hơn nhờ được lấy cảm hứng từ dòng phân khối lớn thể thao cùng nhà CBR1000RR.

Đầu xe liền mạch với phần ốp được gia tăng kích thước, ít cắt xẻ hơn. Cặp đèn chiếu sáng thay đổi thiết kế, tạo cảm giác phân tầng rõ rệt khi nhìn từ trên xuống. Các đường nét dập nổi ở ốp thân, vè trước sau được tinh chỉnh đôi chút nhằm tạo tính liên kết với đầu xe.

Phần đầu xe gắn với tay lái ở thế hệ trước được thiết kế to và giống với một mẫu xe số phổ thông. Trong khi đó trên phiên bản Winner R mới, khu vực này được làm nhỏ gọn lại, kết hợp cùng phần đầu xe lớn, khiến chiếc xe trông giống sportbike hơn.

Thiết kế từ đầu đến đuôi xe đều được thay mới trông thể thao hơn. Ảnh: Vĩnh Phúc, Đan Thanh.

Tương tự với phần đầu, tạo hình yên xe phân tầng nhỏ gọn và đuôi xe vát nhọn cũng mang phong cách của một mẫu sportbike. Trên các trang mạng xã hội, chi tiết thiết kế này mang về nhiều bình luận.

Một số người dùng bày tỏ hứng thú với phong cách mới khi Winner R thoát khỏi "lối mòn" như các mẫu xe cùng dòng trên thị trường.

"Tôi thích bản mới hơn hẳn. Winner X tuy đẹp nhưng không có sự khác biệt so với các mẫu xe số cùng nhà. Với tôi xe tay côn phải có sự 'chơi', đủ cuốn hút và mạnh mẽ. Thiết kế mới này rõ ràng làm tốt được yếu tố đó hơn đời cũ.", anh Phan Tùng, biker đến từ Hà Nội chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều fan của Winner X trước đây tỏ ra tiếc nuối khi Winner R ra mắt. Nhóm này cho rằng nếu thích thiết kế sportbike, người chơi có thể lựa chọn các mẫu sportbike thực thụ, thay vì một phiên bản Winner mang phong cách sportbike.

Động cơ chưa đủ khác biệt

Trong khi thiết kế mới được đánh giá tốt, sức mạnh và động cơ trên Winner R lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo nhiều người, dù là phiên bản thế hệ mới, Winner R lại không thay đổi gì về sức mạnh động cơ so với bản nâng cấp Winner X 2024.

Bộ ly hợp chống trượt 2 chiều (Assist & Slipper Clutch), dây đánh lửa mới đều được trang bị từ cách đây một năm. Xe có trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS xuất hiện ở bánh trước từ phiên bản Winner X.

Xe tiếp tục dùng động cơ 149,2 cc, DOHC, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này cho công suất 15,6 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Winner R được giữ nguyên sức mạnh động cơ. Ảnh: Đan Thanh

"Bản thế hệ mới chỉ thay mỗi vỏ, động cơ vẫn giữ y nguyên chiếc Winner X năm trước. Dù động cơ 150 cc này vẫn tốt nhưng tôi trông đợi nhiều hơn", anh Bá Hoàng, chủ xe Winner X tại TP.HCM, chia sẻ.

Một số ý kiến còn cho rằng việc thay áo mới sẽ khó có thể giúp sức bán của mẫu underbone côn tay này đột phá trước sự cạnh tranh từ đối trọng là Yamaha Exciter.

Dù vậy, giá bán của mẫu xe vẫn được xem là lợi thế của Winner R. Mẫu xe mới được hưởng nhiều thay đổi về mặt thiết kế nhưng giữ nguyên giá bán, dao động 46,16-50,56 triệu đồng cho 3 phiên bản. Đây cũng là cái tên thường được áp dụng ưu đãi hàng chục triệu tại đại lý.

Trong bối cảnh thị trường xe côn tay đang dần bão hòa, chỉ riêng “chiếc áo mới” và giá bán tốt liệu đã đủ để cái tên này tạo được cú hích về doanh số? Câu trả lời vẫn sẽ phụ thuộc vào chính sự lựa chọn của người chơi xe.