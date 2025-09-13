Honda Winner thế hệ mới ra mắt - đổi tên thay thiết kế

Honda vừa giới thiệu Honda Winner X thế hệ mới đến người dùng Việt. So với mẫu xe tiền nhiệm, xe đã được loại bỏ hậu tố "X" ở tên xe, thay bằng "R" đại diện cho từ "Racing".

Bộ tem cùng yên xe có thiết kế 2 màu mới, vuốt nhọn về sau tạo cảm sác gọn gàng hơn, thân xe cũng được nâng cấp giúp tối ưu khí động học.

Honda trang bị cho Winner R bộ mâm thể thao cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch).

Màn hình ở trung tâm là đồng hồ kỹ thuật số dạng âm bản mới với kích thước lớn.

Xe được bán với 3 phiên bản gồm Thể thao, Đặc biệt và Tiêu chuẩn cùng 5 tùy chọn màu sắc, giá lần lượt là 50,56 triệu, 50,06 triệu và 46,16 triệu đồng. Tại Việt Nam, mẫu xe tay côn này cạnh tranh cùng Yamaha Exciter 155 VVA (45,8-55,2 triệu đồng).

