Honda Winner thế hệ mới ra mắt - đổi tên thay thiết kế

  • Thứ bảy, 13/9/2025 18:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu xe mới trở nên thể thao hơn với mặt yếm được thay đổi thiết kế, tên xe cũng được đổi.

Honda Winner R anh 1

Honda vừa giới thiệu Honda Winner X thế hệ mới đến người dùng Việt. So với mẫu xe tiền nhiệm, xe đã được loại bỏ hậu tố "X" ở tên xe, thay bằng "R" đại diện cho từ "Racing".

Honda Winner R anh 2

Đầu xe được tinh chỉnh thiết kế với hệ thông đèn chiếu sáng LED công nghệ pha lê mới, cải thiện độ sáng.

Honda Winner R anh 3

Bộ tem cùng yên xe có thiết kế 2 màu mới, vuốt nhọn về sau tạo cảm sác gọn gàng hơn, thân xe cũng được nâng cấp giúp tối ưu khí động học.
Honda Winner R anh 4

Đuôi xe được trang bị đèn hậu dạng treo.
Honda Winner R anh 5

Honda trang bị cho Winner R bộ mâm thể thao cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch).
Honda Winner R anh 6

Màn hình ở trung tâm là đồng hồ kỹ thuật số dạng âm bản mới với kích thước lớn.
Honda Winner R anh 7Honda Winner R anh 8Honda Winner R anh 9

Ngay bên dưới là cổng sạc USB loại A kèm nắp chống nước ở bên trái và cụm khóa thông minh tích hợp chống trộm bên phải.
Honda Winner R anh 10

Winner R tiếp tục sở hữu khối động cơ 150 cc, DOHC 4 van được tích hợp các công nghệ giảm ma sát như xy-lanh lệch tâm, váy piston phủ molybdenum với vân thô, cò mổ con lăn và ống lót xi-lanh.
Honda Winner R anh 11

Xe được bán với 3 phiên bản gồm Thể thao, Đặc biệt và Tiêu chuẩn cùng 5 tùy chọn màu sắc, giá lần lượt là 50,56 triệu, 50,06 triệu và 46,16 triệu đồng. Tại Việt Nam, mẫu xe tay côn này cạnh tranh cùng Yamaha Exciter 155 VVA (45,8-55,2 triệu đồng).

Đan Thanh

