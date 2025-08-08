Honda: 'Xe điện không phải là đích đến của chúng tôi'

Giám đốc Điều Hành Honda Australia cho biết thương hiệu không đặt cược tất cả vào xe điện, và xe hybrid mới là chìa khóa thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Trong khi xe thuần điện (BEV) được xem là một phần trong chiến lược tương lai của Honda Australia, hãng xe Nhật Bản khẳng định rằng công nghệ hybrid mới là chìa khóa để thúc đẩy sự tăng trưởng.

Honda không đứng ngoài cuộc đua xe điện với dòng sản phẩm 0 Series. Tuy nhiên, các nhà quản lý cấp cao của thương hiệu cho biết chính các dòng xe hybrid mới đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch đưa mức phát thải carbon bằng 0.

Theo các lãnh đạo cấp cao của hãng, mục tiêu cuối cùng của Honda không phải là chạy theo trào lưu xe điện mà là đạt được mức phát thải carbon bằng 0 vào năm 2050, và xe hybrid đang được xem là con đường hiệu quả hơn trong thời điểm hiện tại.

Chia sẻ với truyền thông Australia, ông Jay Joseph, Chủ tịch kiêm CEO của Honda Australia, cho biết xe điện là công cụ hỗ trợ cho mục tiêu trung hòa carbon, chứ không phải đích đến duy nhất.

Ông Joseph khẳng định: "Xe điện không phải là mục tiêu cuối cùng, chúng là một trong những con đường để đạt đến mục đích trung hòa carbon, nhưng không phải là con đường duy nhất. Chúng tôi đang phát triển các công nghệ pin thể rắn, nhưng mục tiêu của chúng tôi là giảm phát thải, chứ không phải chỉ đơn giản là điện hóa bằng mọi giá".

Theo ông Jay Joseph, Chủ tịch kiêm CEO của Honda Australia, thương hiệu đang nghiên cứu nhiều công nghệ giúp đưa lượng khí thải về 0 như xe sử dụng pin nhiên liệu hydro hay nhiên liệu điện tử.

Honda cũng đang nghiên cứu các hướng đi công nghệ khác như xe điện sử dụng pin nhiên liệu hydro (FCEV). Đây là công nghệ cho phép vận hành bằng điện nhưng chỉ thải ra nước, đồng thời loại bỏ rào cản về thời gian sạc lâu. Tuy nhiên, hạ tầng nạp nhiên liệu vẫn là một thách thức lớn tại Australia, khi các hãng như Toyota và Hyundai phải tự xây dựng trạm nạp riêng để thử nghiệm các mẫu xe như Mirai hay Nexo.

Một hướng đi khác mà Honda đang cân nhắc là sử dụng nhiên liệu tổng hợp, một chiến lược tương tự như của Porsche hay thậm chí là Lamborghini, giúp duy trì dây chuyền sản xuất xe sử dụng động cơ đốt trong trong khi vẫn bù trừ lượng khí thải CO₂ phát sinh trong quá trình sản xuất loại nhiên liệu này.

Ông Robert Thorp, Tổng Giám đốc mảng ôtô của Honda Australia, cho biết xe hybrid mới là lựa chọn chính của người tiêu dùng. Thị phần xe điện gần như chững lại, còn xe xăng truyền thống thì đang suy giảm.

Trong khi các công nghệ tiên tiến còn đang được thử nghiệm, Honda Australia tin rằng hybrid là lựa chọn thực tế và phù hợp với người tiêu dùng trong vài năm tới. Ông Robert Thorp, Tổng Giám đốc mảng ôtô của Honda Australia, cho biết: "Hiện tại, dù xe điện đang tạo ra nhiều tiếng vang, nhưng hybrid mới là lựa chọn chính của người tiêu dùng. Tăng trưởng trong phân khúc SUV đều đến từ các mẫu hybrid. Xe điện thì gần như chững lại, còn xe xăng truyền thống thì đang suy giảm".

Ông Thorp nhấn mạnh rằng sự dịch chuyển sang hybrid không chỉ do yếu tố sản phẩm, mà còn phản ánh thói quen tiêu dùng. "Người tiêu dùng rất khó thay đổi hành vi. Chúng tôi tin rằng trong vòng 2 hay 3 năm tới, hybrid sẽ là công nghệ mà phần lớn người tiêu dùng cảm thấy thoải mái để tiếp cận."

Honda 0 Series sẽ ra mắt chính thức vào năm 2026, và dự kiến sẽ có 7 mẫu xe thuộc dòng sản phẩm này ra mắt trên toàn cầu cho đến năm 2030, bao gồm 5 mẫu SUV và 2 mẫu sedan thuần điện.

Honda dự kiến sẽ tung mẫu xe điện đầu tiên tại Australia vào cuối năm 2026, nhiều khả năng là mẫu Honda e:N1 vốn đã có mặt tại New Zealand, bên cạnh các phiên bản thương mại của dòng xe concept Honda 0 Series trong tương lai.

Tuy nhiên trong ngắn hạn, hãng sẽ tập trung mở rộng các dòng xe hybrid như ZR-V và CR-V từ khoảng tháng 3/2026. Honda Australia dự báo rằng vào cuối năm 2026, đến 90% doanh số sẽ đến từ các mẫu xe hybrid, tăng mạnh từ mức khoảng 50% hiện nay.

Trong giai đoạn hiện tại, Honda sẽ tiếp tục đẩy mạnh các mẫu xe hybrid như một lựa chọn thay thế hợp lý, vừa thân thiện với môi trường, vừa không làm gián đoạn thói quen sử dụng xe của người tiêu dùng một cách đột ngột.

Dù vậy, Honda chưa có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống như cách Toyota đã làm. Ông Thorp chia sẻ: "Xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn chiếm phần lớn doanh số SUV, dù thị phần đang giảm. Chúng tôi vẫn thấy cơ hội trong phân khúc này và chưa sẵn sàng từ bỏ. Đây là một phần trong quá trình chuyển đổi toàn diện sang hybrid, và cuối cùng là điện hóa hoàn toàn".

Honda Australia đang đi theo một lộ trình "chuyển tiếp mềm" thay vì lao vào cuộc đua xe điện đầy rủi ro như nhiều hãng xe khác. Trong khi xe điện vẫn là một phần trong chiến lược dài hạn, hybrid được xem là lựa chọn phù hợp hơn với điều kiện hạ tầng, thói quen tiêu dùng và mục tiêu trung hòa carbon trong giai đoạn trước mắt.

Khách hàng tại Australia sẽ đón nhận mẫu xe thuần điện Honda e:N1 vào năm 2026. Tại thị trường châu Âu, chiếc SUV hạng B này còn có tên gọi e:Ny1, vốn có thể được xem là phiên bản thuần điện của mẫu Honda HR-V.

Đây không phải là lần đầu tiên một thương hiệu lớn tỏ rõ sự hoài nghi về "trào lưu xe điện". Ông Oliver Zipse, Giám đốc điều hành của BMW, đã nhấn mạnh quan điểm rằng việc chỉ tập trung vào xe điện là một hướng đi vào "ngõ cụt" và thiếu bền vững. Đại diện các hãng siêu xe như Pagani, Koenigsegg hay Rimac cho biết những mẫu siêu xe điện "thiếu cảm xúc" và giới siêu giàu không còn hứng thú.

Thậm chí, Lamborghini còn bỏ ngỏ kế hoạch ra mắt mẫu xe điện đầu tiên dựa trên concept Lanzador và có thể được thay thế bằng cơ cấu PHEV. Xa hơn nữa, mẫu hypercar thuần điện Porsche Mission X đã "đắp chiếu", mặc dù các đối thủ đã ra mắt các dòng hypercar hybrid như Ferrari F80 hay McLaren W1.

Liệu xe điện có thể "đứng vững" trong quá trình chuyển đổi xanh, hay xe hybrid mới là công nghệ mà các hãng xe nên đầu tư cho một tương lai bền vững hơn?

Không thể phủ nhận rằng xe thuần điện đóng vai trò then chốt trong lộ trình chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Tuy nhiên, ngay sau giai đoạn "trăng mật", các hãng xe buộc phải đối mặt với thực tế về mức độ hiệu quả của dòng phương tiện này, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu từ phía khách hàng đang có dấu hiệu sụt giảm rõ rệt và các chính sách mới từ chính quyền của Tổng thống Trump khi dần cắt bỏ những ưu đãi gây tranh cãi của loại phương tiện này.