Hong Kong muốn gấu trúc mới nuôi nổi như Moo Deng ở Thái Lan

Sức hút của "ngôi sao" Moo Deng (Thái Lan) là thứ nhiều điểm đến trên thế giới mong mỏi có được, Hong Kong là một ví dụ.

Một con gấu trúc tại vườn thú lớn nhất Hong Kong. Ảnh: Sam Tsang.

Người Hong Kong đang "phát cuồng" vì gấu trúc, theo Fortune.

Điểm đến này trang trí loài gấu có chân mèo ở khắp mọi nơi, từ trước bến cảng đến các tấm áp phích trên đường phố, thậm chí con vật này còn xuất hiện ở màn trình diễn drone hồi tháng 12/2024.

Phép thử

Hong Kong dùng 6 chú gấu trúc mới được gửi sang từ Trung Quốc đại lục để cứu lấy bức tranh thương mại đang ảm đạm.

Buổi ra mắt cặp gấu trúc song sinh 6 tháng tuổi công khai vào ngày 16/2 tại Ocean Park sẽ đóng vai trò như một phép thử.

Điểm đến này hy vọng những chú gấu sẽ châm ngòi cho một khoảnh khắc lan truyền tương tự như Moo Deng, chú hà mã lùn ở Thái Lan, hiện tượng từng gây bão trên mạng xã hội vào năm ngoái và chứng kiến một lượng lớn khách du lịch đến thăm sở thú.

Những chú gấu trúc con chưa được đặt tên là một "người thay đổi cuộc chơi" đối với Ocean Park, nơi đã chứng kiến sự gia tăng lượng người ghé thăm.

Hong Kong muốn kiếm lời từ gấu trúc. Ảnh: @pandahk_official.

Paulo Pong, chủ tịch của công viên giải trí trên, cho biết: "Chúng tôi đang tiến tới số lượng khách tham quan như trước đại dịch một lần nữa. Vì vậy, đó là một dấu hiệu khá đáng khích lệ cho thấy mọi người đang quay trở lại công viên một cách mạnh mẽ".

Sức hấp hẫn của Hong Kong sụt giảm đáng kể bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn năm 2019, biện pháp thắt chặt an ninh biên giới từ đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, tình trạng bất ổn kinh tế đang ảnh hưởng đến chi tiêu của khách du lịch từ Trung Quốc đại lục, những người chiếm phần lớn du khách đến trung tâm tài chính này.

"Gấu trúc sẽ cung cấp một động lực tạm thời", Carlos Casanova, nhà kinh tế cấp cao khu vực châu Á tại Union Bancaire Privee, cho biết.

Vị này nhấn mạnh chiêu bài dùng gấu trúc "câu" khách không thể xoay chuyển toàn bộ câu chuyện ngành du lịch Hong Kong.

Khoảng 45 triệu người đã đến thăm địa danh này vào năm ngoái, chỉ kém so với dự đoán của các quan chức 1 triệu lượt, theo dữ liệu của Ủy ban du lịch địa phương. Mặc dù tăng 31% so với năm 2023, con số này giảm nhiều so với kỷ lục 65 triệu du khách vào năm 2018.

Hong Kong muốn du lịch đóng một vai trò lớn hơn trong nền kinh tế. Các quan chức ước tính chiến lược sẽ chứng kiến ngành công nghiệp này tạo ra 120 tỷ USD Hong Kong ( 15,4 tỷ USD ) vào năm 2029, tăng từ 75,3 tỷ USD Hong Kong vào năm 2023.

"Quả ngọt" sau loạt "trái đắng"

Trước khi tung ra phép thử gấu trúc, Hong Kong từng triển khai nhiều phương án kích cầu du lịch từ tặng vé máy bay miễn phí, tổ chức sự kiện lớn, thậm chí kêu gọi người dân "mỉm cười nhiều hơn với du khách". Phần lớn đã thất bại, Fortune nhận định.

Bằng chứng là doanh số du lịch địa danh này giảm tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 12/2024. Cùng tháng, lãnh đạo Hong Kong John Lee bất ngờ sa thải giám đốc du lịch. Vị này cho biết ông cần các bộ trưởng có khả năng biến những suy nghĩ của ông thành hiện thực.

Điều này đang gây áp lực lên 6 con gấu trúc.

Ying Ying và Le Le là cặp đôi gấu trúc được Bắc Kinh (Trung Quốc) tặng cho thành phố vào năm 2007 và sau hơn một thập kỷ cố gắng giao phối, Ying Ying đã sinh cặp song sinh vào tháng 8.

Ở tuổi gần 19, cô gấu trúc lên chức, trở thành mẹ đầu tiên lớn tuổi nhất thế giới. Cặp con đầu tiên được sinh ra trong thành phố, hiện được gọi là "Elder Sister (Chị gái)" và "Young brother (Em trai)".

Ocean Park cũng chào đón con cái 5 tuổi Ke Ke và bạn trai An An, cũng là món quà từ Trung Quốc vào năm ngoái.

Hong Kong quảng cáo gấu trúc khắp mọi nơi. Ảnh: Adam Lam/China Daily, AllRightsReserved, Kensaku Ihara.

Sự ra mắt công khai của cặp đôi vào tháng 12/2024 đã thu hút lượng lớn du khách đến công viên lớn nhất Hong Kong này.

Pong từ Ocean Park cho biết công viên giải trí có thể tận dụng tài sản trí tuệ bằng cách biến chúng thành phim hoạt hình, phim ảnh và truyện tranh. "Có IP này sẽ giúp công viên tạo ra doanh thu và thu nhập ổn định về lâu dài", ông nói.

Cho đến nay, gấu trúc đang khẳng định "năng lực" của bản thân khi mang lại lợi nhuận tương đối tốt. Đơn vị chứng kiến mức gia tăng 20% số lượng đặt phòng qua Trip.com, theo báo cáo của nền tảng du lịch ngày 21/1.

Trong đó, du khách quốc tế chiếm 75% số lượng đặt phòng, trong khi đó mức đặt chỗ từ người dân địa phương tăng 60%.

Thông thường, hơn một nửa số khách của Ocean Park là người địa phương và hầu hết du khách quốc tế đến từ Trung Quốc đại lục. Nhưng công viên đã chứng kiến ngày càng nhiều du khách từ Đông Nam Á và Ấn Độ, những người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho những trải nghiệm cao cấp.

Du khách tham quan yêu thích gấu trúc và yêu cầu cung cấp tour gặp mặt riêng loài vật này.

Gấu trúc được tìm thấy ở tây nam Trung Quốc. Theo Quỹ Động vật hoang dã Thế giới, chỉ còn hơn 1.800 con trong tự nhiên. Con vật này được coi là báu vật quốc gia nhưng có lịch sử hàng thập kỷ được sử dụng như một công cụ ngoại giao. Trong khi Hong Kong nhận gấu trúc như một món quà, các thành phố khác đã chi số tiền lớn để sở hữu những chú gấu đen và trắng. Ví dụ, Vườn thú Quốc gia Washington, DC (Mỹ) trả 1 triệu USD /năm cho Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc để mua một cặp gấu. Song, mua và nuôi là 2 việc khác nhau. Tháng 11/2024, một vườn thú ở Phần Lan đã trả lại cặp gấu trúc sớm hơn 8 năm so với kế hoạch vì không kham nổi chi phí chăm sóc 1,5 triệu USD /năm.