Hot girl 23 tuổi phủ nhận cầm đầu đường dây ma túy, rửa tiền ở Brazil

  Thứ hai, 27/10/2025 11:38 (GMT+7)
Melissa Said, người mẫu kiêm influencer nổi tiếng tại Brazil, lên tiếng sau khi bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc điều hành đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền.

Melissa Said có hơn 370.000 người theo dõi trên Instagram. Ảnh: @melissasaid/Instagram.

Cảnh sát cho biết Melissa Said từng bỏ trốn sau khi bị nghi có liên quan đến một tổ chức vận chuyển chất cấm. Trên mạng xã hội, cô được biết đến với những video liên quan đến cần sa.

Khi bị áp giải, Said nói ngắn gọn: "Thật đáng xấu hổ... Không ai trên thế giới này đáng bị bắt chỉ vì hút cần sa", theo News.com.au.

Hot girl 23 tuổi thừa nhận có sử dụng cần sa, nhưng phủ nhận hoàn toàn việc tham gia buôn bán ma túy.

Theo nhà chức trách, Said bị nghi đứng đầu một nhóm chuyên phân phối cần sa và rửa tiền tại bang Bahia, đông bắc Brazil. Cảnh sát đã khám xét 5 địa điểm liên quan đến nữ influencer và bắt giữ cô tại nhà một người bạn ở khu Itapua, thành phố Salvador.

Hai cộng sự nam của Said bị bắt ở ngoại ô Salvador, thêm 2 người khác bị bắt tại São Paulo. Cảnh sát cáo buộc cô dùng mạng xã hội để khuyến khích người theo dõi sử dụng ma túy và hướng dẫn cách qua mặt lực lượng chức năng khi di chuyển với chất cấm.

hot girl ma tuy anh 1

Melissa Said bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: G1 Bahia.

Ernandes Junior, Giám đốc Cục phòng chống ma túy bang Bahia, cho biết chiến dịch mang tên "Erva Afetiva" (tạm dịch: Người yêu cần sa) đã dẫn đến việc bắt giữ nhiều nghi phạm, trong đó có Melissa Said.

"Mục tiêu của chiến dịch là triệt phá hoạt động buôn bán ma túy do một influencer cầm đầu, người vừa quảng bá việc sử dụng chất cấm, vừa trực tiếp phân phối tại Bahia", ông nói.

Cảnh sát thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tiền mặt và phát hiện hàng loạt giao dịch tài chính đáng ngờ. Một nghi phạm khác bị phát hiện tàng trữ 1,4 kg cần sa "skank" và 270 gr hashish - một dạng cô đặc của cần sa.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ điện thoại, thẻ ngân hàng và 2 ôtô bị cho là phục vụ hoạt động phạm pháp. Nếu bị kết tội, Said có thể đối mặt mức án lên đến 25 năm tù.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024, sau khi Said bị phát hiện mang theo chất cấm tại sân bay. Bài đăng cuối cùng trên Instagram trước khi bỏ trốn là video cô nói về việc hợp pháp hóa cần sa trong khi hút một chất chưa xác định.

Trước khi bị bắt, Melissa Said từng kết hôn với influencer Tássio Bacelar - người qua đời trong một vụ tai nạn xe máy vào tháng 10/2023.

