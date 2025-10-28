'Hot girl' bí ẩn nổi tiếng vì chỉnh ảnh đến biến dạng

Chae Ah bị “réo tên” khắp MXH với loạt ảnh chỉnh sửa quá đà, từ gương mặt, làn da đến vóc dáng đều như của nhân vật hoạt hình.

Các bức ảnh quái dị của Chae Ah khiến dân mạng bàn tán.

Dường như ai cũng chấp nhận rằng hầu hết nhân vật nổi tiếng trên mạng đều chỉnh sửa ảnh và video để phù hợp với các tiêu chuẩn sắc đẹp phổ biến. Tuy nhiên, một influencer đã đưa việc chỉnh sửa này lên một tầm cao mới, đến mức nhiều dân mạng tự hỏi liệu cô có đang cố tình bỡn cợt mọi người hay không, theo Koreaboo.

Nhân vật được nhắc đến là Chae Ah, tự xưng là người mẫu thời trang với hơn 110.000 người theo dõi trên Instagram. Không rõ cô sống ở đâu, bởi phần giới thiệu trên trang cá nhân được viết bằng tiếng Trung, trong khi hầu hết bài đăng lại có chú thích bằng tiếng Hàn.

Trong loạt ảnh trên tài khoản của Chae Ah, các đường nét khuôn mặt của cô bị phóng đại đến mức giống tranh biếm họa. Phong cách chỉnh sửa nhất quán: mũi nhỏ bất thường, cằm nhọn phi thực tế, tai to hơn bình thường, vóc dáng mảnh đến khó tin và làn da trắng bệch.

Ngay cả trong những bức ảnh có nhiều người, tất cả khuôn mặt đều bị chỉnh theo cùng một kiểu phóng đại hài hước.

Từ gương mặt, vóc dáng đến làn da của nữ chính đều được chỉnh quá lố.

Một bài đăng gần đây về Chae Ah trên Instiz đã trở nên viral, thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số cư dân mạng thậm chí so sánh các bức ảnh này với nhân vật trong webtoon kinh dị nổi tiếng Tales of the Unusual hoặc bày tỏ nghi ngờ cô là sản phẩm của AI.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng Chae Ah cố tình chỉnh ảnh lố để dễ nổi tiếng hơn hoặc đang "thách thức" các tiêu chuẩn làm đẹp của Hàn Quốc (cằm V-line, eo nhỏ xíu, chân dài, vòng một căng đầy) hay Trung Quốc (trắng, trẻ, gầy).

Trong đó, những đồn đoán về việc các bức ảnh của Chae Ah được tạo ra bằng AI không hẳn là vô căn cứ. Một số hình ảnh gần đây thể hiện rõ dấu hiệu nhân tạo. Ngoài ra, mức độ tương tác thấp bất thường dù “hot girl” này có lượng người theo dõi lớn cũng khiến dân mạng nghi ngờ rằng phần lớn tài khoản theo dõi là ảo.