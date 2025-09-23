Hot girl bị bạn trai cũ tung tin nhắn nhạy cảm với Negav là ai?

|
Ngày 23/9, mạng xã hội bùng nổ với câu chuyện một người đàn ông tố bạn gái mình có mối quan hệ không rõ ràng với rapper Negav (Đặng Thành An) khi cả hai chưa chia tay. Cô gái được nhắc tên là Diệp Phương Linh (26 tuổi), hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 120.000 follow trên Instagram.
Chiều cùng ngày, cô đã lên tiếng giải thích về ồn ào trên trang Threads. "Mình xin lỗi mọi người vì chuyện cá nhân của mình đã gây ảnh hưởng theo hướng tiêu cực trên mạng xã hội", cô mở đầu. Hot girl này giải thích rằng bị bạn trai tên T., cũng là người lên tiếng tố cô, đã phản bội nhiều lần khi còn yêu nhau. Cô thừa nhận đã không kết thúc mối quan hệ với T., và có nhận lời đi ăn với Negav nhưng chỉ là để tạo mối quan hệ trong công việc. Tuy nhiên, Phương Linh nhấn mạnh rằng có nhiều điều bạn trai nói về cô là vu khống. Hiện tại, cô và T. đã chấm dứt mối quan hệ.
Trước ồn ào tình cảm, Phương Linh thu hút sự chú ý của dân mạng với vẻ ngoài nổi bật. Có hàng trăm nghìn follow trên các nền tảng, song không tiết lộ nhiều thông tin về bản thân. Ngoài công việc là một người mẫu, Influencer, người theo dõi không biết nhiều về cô nàng này.
|
Phương Linh sở hữu vóc dáng chuẩn, làn da trắng và khuôn mặt xinh xắn. Cô nhận nhiều lời khen ngợi khi có khả năng "cân" nhiều kiểu trang phục, từ phong cách nàng thơ đến nóng bỏng, cá tính.
Trong phần lớn bộ hình đăng trên trang cá nhân, Phương Linh ưa diện những màu sắc cơ bản như trắng, đen, be. Cô cũng thường chọn áo dạng corset để khoe khéo đường cong cơ thể.
|
Sau bài đăng của bạn trai cũ, Phương Linh đã khóa trang Facebook và kênh TikTok có hàng trăm nghìn người theo dõi. Trang Instagram của cô hiện cũng khóa tính năng bình luận. Dù vậy, số follow trên trang cá nhân của cô đã tăng thêm hàng nghìn người sau thời gian ngắn.
Câu chuyện về ồn ào của nàng hot girl tiếp tục thu hút sự chú ý và thảo luận. Nhiều người cho rằng nên lắng nghe sự việc từ nhiều phía để có cái nhìn công tâm. Hai tài khoản tự nhận là người nhà của T. và Linh đều đã lên tiếng bênh vực cô nàng. Còn rapper Negav hiện vẫn giữ im lặng.
