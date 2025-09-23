Hot girl bị bạn trai cũ tung tin nhắn nhạy cảm với Negav là ai?

Chiều cùng ngày, cô đã lên tiếng giải thích về ồn ào trên trang Threads. "Mình xin lỗi mọi người vì chuyện cá nhân của mình đã gây ảnh hưởng theo hướng tiêu cực trên mạng xã hội", cô mở đầu. Hot girl này giải thích rằng bị bạn trai tên T., cũng là người lên tiếng tố cô, đã phản bội nhiều lần khi còn yêu nhau. Cô thừa nhận đã không kết thúc mối quan hệ với T., và có nhận lời đi ăn với Negav nhưng chỉ là để tạo mối quan hệ trong công việc. Tuy nhiên, Phương Linh nhấn mạnh rằng có nhiều điều bạn trai nói về cô là vu khống. Hiện tại, cô và T. đã chấm dứt mối quan hệ.