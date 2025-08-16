'Hot girl điền kinh' khoe cơ bụng 6 múi ấn tượng

Gần đây, “hot girl điền kinh” Huỳnh Thị Mỹ Tiên “xả” loạt ảnh diện bikini 2 mảnh trên bãi biển. Điều thu hút sự chú ý của “dân tình” là cơ bụng 6 múi săn chắc hiếm thấy ở phái nữ. Nhiều người để lại lời khen cho vóc dáng khỏe khoắn, gợi cảm của cô.

Mỹ Tiên sinh năm 1999, quê ở Vĩnh Long. Cô bắt đầu luyện tập điền kinh từ năm lớp 6. Sau chục năm khổ luyện, cô ghi dấu ấn với tấm HCV nội dung 100 m rào nữ tại SEA Games 32. Nhờ thành tích này, tên tuổi của nữ VĐV cũng đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh dấu ấn ở đấu trường khu vực, Mỹ Tiên thể hiện phong độ khá tốt tại giải trong nước. Ở giải vô địch quốc gia 2025, cô vượt qua vòng loại với thành tích 13,67 giây, sau đó giành HCV nhờ nhanh hơn 1% giây so với đối thủ Bùi Nguyên tại vòng chung kết. Tại giải năm ngoái, Mỹ Tiên lập kỷ lục cá nhân 13,38 giây, chỉ kém 0,02 giây so với kỷ lục quốc gia 13,36 giây của huyền thoại điền kinh Vũ Bích Hường.

Trên trang cá nhân có 14.000 người theo dõi, Mỹ Tiên thường xuyên đăng ảnh luyện tập chăm chỉ trên sân. Cơ bụng săn chắc của cô luôn là điểm nhấn, khiến nhiều người phải xuýt xoa khen “thân hình trong mơ”. Cô cũng chia sẻ nhiều hoạt động thường ngày với người hâm mộ.

