'Hot girl điền kinh' khoe cơ bụng 6 múi ấn tượng

  • Thứ bảy, 16/8/2025 19:16 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Khoe vóc dáng khỏe khoắn trong loạt ảnh mới, VĐV điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên nhận được nhiều lời khen từ người theo dõi.

hot girl dien kinh anh 1

Gần đây, “hot girl điền kinh” Huỳnh Thị Mỹ Tiên “xả” loạt ảnh diện bikini 2 mảnh trên bãi biển. Điều thu hút sự chú ý của “dân tình” là cơ bụng 6 múi săn chắc hiếm thấy ở phái nữ. Nhiều người để lại lời khen cho vóc dáng khỏe khoắn, gợi cảm của cô.
hot girl dien kinh anh 2hot girl dien kinh anh 3

Mỹ Tiên sinh năm 1999, quê ở Vĩnh Long. Cô bắt đầu luyện tập điền kinh từ năm lớp 6. Sau chục năm khổ luyện, cô ghi dấu ấn với tấm HCV nội dung 100 m rào nữ tại SEA Games 32. Nhờ thành tích này, tên tuổi của nữ VĐV cũng đến gần hơn với công chúng.
hot girl dien kinh anh 4

Bên cạnh dấu ấn ở đấu trường khu vực, Mỹ Tiên thể hiện phong độ khá tốt tại giải trong nước. Ở giải vô địch quốc gia 2025, cô vượt qua vòng loại với thành tích 13,67 giây, sau đó giành HCV nhờ nhanh hơn 1% giây so với đối thủ Bùi Nguyên tại vòng chung kết. Tại giải năm ngoái, Mỹ Tiên lập kỷ lục cá nhân 13,38 giây, chỉ kém 0,02 giây so với kỷ lục quốc gia 13,36 giây của huyền thoại điền kinh Vũ Bích Hường.

hot girl dien kinh anh 5hot girl dien kinh anh 6

Mỹ Tiên được đặt kỳ vọng duy trì phong độ vững vàng và giúp thể thao Việt Nam tiếp tục "săn" HCV ở SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan cuối năm nay.
hot girl dien kinh anh 7hot girl dien kinh anh 8

Mỹ Tiên được mệnh danh là “hot girl vượt rào” nhờ ngoại hình nổi bật. Khác với hình ảnh quyết liệt và rắn rỏi trên sân, nữ VĐV thích diện trang phục nữ tính khi đi chơi, cà phê, chụp ảnh trẻ trung đúng lứa tuổi.
hot girl dien kinh anh 9hot girl dien kinh anh 10

Trên trang cá nhân có 14.000 người theo dõi, Mỹ Tiên thường xuyên đăng ảnh luyện tập chăm chỉ trên sân. Cơ bụng săn chắc của cô luôn là điểm nhấn, khiến nhiều người phải xuýt xoa khen “thân hình trong mơ”. Cô cũng chia sẻ nhiều hoạt động thường ngày với người hâm mộ.
hot girl dien kinh anh 11

Hồi tháng 3, Mỹ Tiên chào đón tuổi 26 bằng bữa tiệc sinh nhật lãng mạn. Cô khá kín tiếng chuyện tình cảm khi không chia sẻ về vấn đề này công khai trên trang cá nhân.

Lam Nhi

Ảnh: Huỳnh Thị Mỹ Tiên/Facebook

hot girl điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên điền kinh VĐV SEA Games

