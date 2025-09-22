Hot girl Hàn Quốc bị nghi ngờ không có thật vì 'quá xinh đẹp'

Trong khi Karina được mệnh danh là "người đẹp AI", "bản sao" của idol bị nghi ngờ không có thật, là người mẫu ảo vì vẻ ngoài xinh đẹp, hoàn hảo đến mức khó tin. "Thật siêu thực", "Bạn có phải là người không vậy, hay là người mẫu AI?", "Làm sao con người có thể giống AI đến vậy cơ chứ?"... là những bình luận thắc mắc dưới những bức ảnh của Lee.