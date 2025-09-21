Hot girl lai Việt - Đức sau 6 năm gây sốt khắp cõi mạng

Chia sẻ vào thời điểm đó, Jade cho biết rất bất ngờ khi nhận nhiều lời khen từ dân mạng Việt. Cô cho biết mình sinh ra và lớn lên ở Đức, chuyển đến Thái Lan sinh sống vào năm 2018 và bắt đầu công việc livestream trên nền tảng Twitch TV sau đó một tháng.