Hot girl lai Việt - Đức sau 6 năm gây sốt khắp cõi mạng

Jade-Anh Ngo (24 tuổi) là streamer đình đám trên các nền tảng mạng xã hội. Năm 2019, cô gây sốt trên nhiều diễn đàn mạng ở Việt Nam khi được tiết lộ là con lai Việt - Đức. Nét đẹp cuốn hút, phong cách tự tin của cô nàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của người theo dõi.
Chia sẻ vào thời điểm đó, Jade cho biết rất bất ngờ khi nhận nhiều lời khen từ dân mạng Việt. Cô cho biết mình sinh ra và lớn lên ở Đức, chuyển đến Thái Lan sinh sống vào năm 2018 và bắt đầu công việc livestream trên nền tảng Twitch TV sau đó một tháng.
6 năm sau khi gây "bão" mạng, người đẹp lai có những thay đổi trong phong cách thời trang, ngày càng táo bạo. Trong những bức hình đăng trên trang cá nhân, Jade ưa diện những trang phục gợi cảm, khoe vòng một "khủng". Cô nàng vẫn thu hút ánh nhìn với khuôn mặt V-line, mũi cao và đôi mắt to tròn màu nâu đầy cuốn hút.
Cô nàng vẫn tiếp tục công việc của một streamer, đồng thời là người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số. Trong những năm qua, người đẹp lai thu hút thêm lượng lớn người theo dõi, hiện có 813.000 follow trên Instagram và mở rộng hoạt động sang TikTok. Năm 2020, cô được từng được các trang tin Trung Quốc dành lời khen là "mỹ nhân Instagram" khi có nét đẹp hòa trộn Âu - Á hoàn hảo.
Nữ streamer không chia sẻ nhiều về cuộc sống đời tư lên mạng xã hội. Những khoảnh khắc cô cập nhập đa số là hình ảnh check-in khi du lịch hay thử phong cách mới. Nhiều người tò mò về chuyện tình yêu của cô nàng song cô cũng chưa từng tiết lộ về điều này.
Sau 6 năm, Jade cũng tăng thêm số hình xăm trên cơ thể, khiến vẻ ngoài ngày càng cá tính. Nhiều người nhận xét biểu cảm thơ ngây, trong sáng dường như trái ngược với phong cách mà cô xây dựng. Những năm qua, danh tiếng của cô cũng mở rộng.
Jade từng chia sẻ cô có nhiều sở thích như chơi game, piano, đọc sách, truyện tranh và manga. Cô nàng nhiều lần cosplay thành những nhân vật yêu thích. Cô cũng thường xuyên du lịch đến nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Áo, Hà Lan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ...
