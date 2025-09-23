Hot girl lên tiếng khi bị bạn trai cũ tung tin nhắn nhạy cảm với Negav

Câu chuyện giữa rapper Negav, Diệp Phương Linh và bạn trai cũ đang thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Hot girl Phương Linh đã lên tiếng giải thích về ồn ào.

Hot girl Diệp Phương Linh lên tiếng giữa ồn ào tình cảm. Ảnh: lingdfg/Instagram.

Trưa 23/9, hot girl Diệp Phương Linh (26 tuổi) xác nhận bản thân là nhân vật được nhắc đến trong bài phốt gây xôn xao trên Threads. Tuy nhiên, cô phủ nhận chuyện ngoại tình và cho biết việc từng đi ăn cùng rapper Negav là dưới sự đồng ý của bạn trai cũ khi đó, người đăng bài bóc phốt.

“Sau buổi hôm đó, T. bắt đầu tiêu cực và có lời lẽ bịa đặt về mình và Negav. Mình nhận ra tại sao phải chịu đựng một người như T. và quyết định dừng lại. T. không đồng ý. Để đạt được mục đích quay lại, T. đã nhiều lần qua nhà đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm của mình, thậm chí phải đi khách sạn để giải quyết vấn đề, nếu không sẽ phốt và công kích mình”, Linh viết trên nền tảng Threads.

Cô cho biết thêm, hiện cả hai bên gia đình đang cố gắng giải quyết, song T. vẫn “không cam tâm”, muốn làm lớn chuyện và bôi nhọ danh dự. Linh đồng thời xin lỗi Negav vì gây hiểu lầm về mối quan hệ cá nhân, khẳng định một lần nữa cả hai chỉ có mối quan hệ công việc.

Trước đó, lúc 4h sáng cùng ngày, tài khoản bright.pathh (tên thật là T.), được cho là bạn trai cũ của Linh, đã đăng bài viết dài tố cô không chung thủy, hẹn hò rapper Negav trong khi cả hai vẫn đang yêu nhau. Người này còn đính kèm tin nhắn riêng tư, nhạy cảm được cho là giữa Linh và nam rapper.

Theo lời kể của T., anh và Linh quen nhau gần 3 năm, tình cảm ổn định cho đến giữa năm nay khi bạn gái bắt đầu được nhiều người chú ý. Trong số đó có rapper Negav - người từng đi ăn và uống rượu khuya cùng Linh. “Cả hai hẹn nhau đi uống rượu đến khuya trong khi vẫn đang quen mình. Linh biết rõ nam ca sĩ không đàng hoàng nhưng vẫn lợi dụng để có thêm mối quan hệ trong công việc”, T. viết.

Anh cho biết đã đặt vé từ Canada về Việt Nam để gặp Linh nhưng sau đó phát hiện cô “lén lút liên lạc” với Negav, khiến mối quan hệ rơi vào căng thẳng và dẫn tới chia tay.

Hiện rapper Negav chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Diệp Phương Linh được biết đến với phong cách gợi cảm, là hot girl nổi tiếng trên Instagram, sở hữu hơn 116.000 người theo dõi. Negav (Đặng Thành An, sinh năm 2001) là rapper được chú ý thông qua một số chương trình truyền hình và các ca khúc như Ngủ một mình, Hương...