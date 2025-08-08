Hot girl Mai Tây sau một năm cưới thiếu gia Sài thành

Mai Tây (tên thật Nguyễn Tuý Xuân Mai, sinh năm 2000) là hot girl nổi đình đám mạng xã hội một thời. Hiện cô sở hữu trang cá nhân có hơn 123.000 người theo dõi, nhưng khoảng một năm trở lại đây ít cập nhật hình ảnh đời thường. Mai Tây khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có chuyện tình lâu năm với thiếu gia Sài thành Hoàng Khang.
Tháng 3/2024, Mai Tây và Hoàng Khang về chung nhà sau 7 năm hẹn hò. Câu chuyện Mai Tây được mẹ chồng - doanh nhân bất động sản Mai Thủy - "chấm chọn" khiến dân mạng chú ý. Hot girl sinh năm 2000 từng chia sẻ nửa kia là "cậu ấm" khá ngoan, thường dành thời gian cho gia đình. Cả hai hợp nhau về nhiều mặt trong cuộc sống.
Tháng 2 năm nay, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, tên Bảo Minh. Suốt thời gian có bầu, Mai Tây không cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc rạn nứt tình cảm với chồng thiếu gia. Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại sau khi sinh con của cô đã "đập tan" nghi vấn.
Doanh nhân Mai Thủy cũng góp phần xóa tan tin đồn Mai Tây không được lòng gia đình chồng. Bà từng nhận xét con dâu còn ít tuổi nhưng việc gì cũng biết, ngoan và lo toan cho ba mẹ chồng. Doanh nhân Sài thành cũng khẳng định coi Mai Tây như con gái ruột và cảm thấy may mắn khi đón được cô về làm dâu. Trong bài đăng của cô nàng hôm 1/8, mẹ chồng để lại bình luận "Con ai mà xinh thế?", nàng dâu liền đáp lại: "Con gái của mẹ". Tương tác của Mai Tây với mẹ chồng được nhiều người khen là khéo léo, dễ thương.
Từ trước khi kết hôn, Mai Tây và mẹ chồng cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết, cùng đi du lịch hay đến spa chăm sóc sắc đẹp. Doanh nhân Mai Thủy cũng có phong cách thời trang lẫn tư duy cởi mở, hiện đại. Mỗi lần mẹ chồng - nàng dâu xuất hiện đều khiến dân mạng trầm trồ vì vẻ ngoài rạng rỡ.
Ít tháng sau khi sinh con, Mai Tây nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn. Cô xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và ngày càng nhuận sắc. Hiện tại, cô tập trung nhiều hơn vào việc chăm sóc con nhỏ.
Trước khi kết hôn, Mai Tây được biết đến là hot girl có nét đẹp "lai Tây". Cô trở thành mẫu ảnh đắt show, được nhiều nhãn hàng mời hợp tác. Sau khi quen Hoàng Khang, cô dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật. Khi được hỏi có phải bị tác động khi quen thiếu gia, cô thẳng thắn cho biết nửa kia không ngăn cấm người yêu chụp ảnh, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của cô. Theo cô, quen được chàng trai gia đình có điều kiện là điều tốt và cô không bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ hay nhìn nhận của người khác về mình.
