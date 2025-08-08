Hot girl Mai Tây sau một năm cưới thiếu gia Sài thành

Doanh nhân Mai Thủy cũng góp phần xóa tan tin đồn Mai Tây không được lòng gia đình chồng. Bà từng nhận xét con dâu còn ít tuổi nhưng việc gì cũng biết, ngoan và lo toan cho ba mẹ chồng. Doanh nhân Sài thành cũng khẳng định coi Mai Tây như con gái ruột và cảm thấy may mắn khi đón được cô về làm dâu. Trong bài đăng của cô nàng hôm 1/8, mẹ chồng để lại bình luận "Con ai mà xinh thế?", nàng dâu liền đáp lại: "Con gái của mẹ". Tương tác của Mai Tây với mẹ chồng được nhiều người khen là khéo léo, dễ thương.