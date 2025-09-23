Hot girl nổi tiếng Singapore trả giá vì ăn trộm đồ siêu thị

Influencer Genie Yamaguchi sẽ phải đeo vòng điện tử và buộc phải ở trong nhà từ 22h đến 6h hàng ngày, theo bản án dành cho hành vi trộm cắp.

Genie Yamaguchi nhận hình phạt vì hành vi trộm đồ siêu thị.

Ngày 23/9, nữ influencer 30 tuổi này bị tòa tuyên án lệnh báo cáo hàng ngày (Day Reporting Order - DRO) trong 3 tháng. Đây là một hình phạt thay thế cho án phạt tiền hoặc tù giam, trong đó người vi phạm phải thường xuyên đến trung tâm báo cáo, theo The Straits Times.

Trước đó, Yamaguchi - chủ dịch vụ hoa tươi bảo quản và một phòng khám thẩm mỹ - đã thừa nhận trộm số hàng trị giá khoảng 600 SGD tại siêu thị Don Don Donki ở Orchard Central.

Theo hồ sơ tòa án, rạng sáng 25/8/2024, Yamaguchi cùng bạn là Lee Suet Keay Cheryl đã lấy 27 món hàng bỏ vào xe đẩy rồi rời cửa hàng mà không thanh toán. Số hàng gồm mỹ phẩm, túi xách và thực phẩm, tổng cộng 628,90 SGD.

Một nhân viên siêu thị phát hiện và báo cho quản lý, sau đó cảnh sát được gọi đến. Toàn bộ sự việc cũng được camera an ninh ghi lại.

Ngày 3/9/2024, Yamaguchi bị bắt tại nhà. Trong phiên xử trước đó, luật sư Joyce Khoo cho biết thân chủ của mình đã bồi thường đầy đủ cho Don Don Donki. Công tố cũng ghi nhận Yamaguchi chưa từng có tiền án và đề nghị đánh giá mức độ phù hợp để áp dụng lệnh DRO.

Ngày 23/9, bà Khoo nói trước tòa rằng Yamaguchi vô cùng hối hận và hứa sẽ không tái phạm.

Trước đó, Yamaguchi là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội, có hàng nghìn người theo dõi vì ngoại hình thu hút, phong cách sống thời thượng, hình ảnh sang chảnh. Sau khi hot girl hầu tòa vì vụ việc, trang cá nhân của cô biến mất khỏi Instagram.