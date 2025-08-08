'Hot girl phòng gym' mặt búp bê, thân hình cơ bắp

Dasul (sinh năm 1996, Hàn Quốc) được nhiều người đặt biệt danh "công chúa phòng gym". Cô gây ấn tượng với người theo dõi khi sở hữu gương mặt xinh như búp bê, trái ngược với thân hình cơ bắp nhờ chăm chỉ tập luyện thể hình.

Dasul hiện sở hữu trang Instagram có 1,3 triệu follow. Cô nàng 29 tuổi thu hút người xem với đôi mắt to, mũi cao và biểu cảm đáng yêu. Trái ngược nét mặt thơ ngây, cô có cơ bắp cuồn cuộn và không kém phần nóng bỏng. Dasul cũng khiến dân mạng "trầm trồ" với vòng eo nhỏ.

Với ngoại hình nổi bật, Dasul trở thành người mẫu được nhiều nhãn hàng mời hợp tác. Cô giới thiệu mình đang là đại sứ của thương hiệu thời trang quốc tế HDEX. Người đẹp xứ kim chi cũng nhiều lần diện thiết kế thể thao của hãng này.

Hiện tại, công việc chính của Dasul là người mẫu ảnh. Cô cũng thường xuyên chia sẻ về chế độ tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học nhằm giữ được vóc dáng chuẩn. Dasul không ăn kiêng quá nghiêm ngặt, mà vẫn ăn các món yêu thích nhưng hạn chế lượng đường và tập luyện để bù lại.

Không ít fan nam dành sự yêu mến cho "công chúa phòng gym", tò mò về mối quan hệ tình cảm của cô. Tuy nhiên, Dasul không chia sẻ nhiều về đời sống cá nhân trên mạng xã hội. "Cô ấy đẹp quá, như nữ thần", "Không biết chàng trai nào sẽ may mắn có được tình yêu của cô ấy", người theo dõi để lại bình luận.

Ngoài hình ảnh trong phòng gym, Dasul cũng chia sẻ về sở thích cá nhân khác như du lịch, chơi game. Cô thích diện những trang phục thoải mái như áo hai dây, quần ống rộng hoặc legging dễ vận động. Dù ăn mặc đơn giản, hot girl Hàn Quốc vẫn nổi bật trong mỗi khung cảnh nơi cô xuất hiện.

