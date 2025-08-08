Hot mom 33 tuổi Hàn Quốc gây tranh cãi vì 'hở bạo'

Năm 2022, Hong khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện được một số học sinh cấp 2 tại Mỹ xin số điện thoại làm quen vì nghĩ cô tầm tuổi mình. Trong loạt ảnh cùng bạn đến khu vui chơi Universal Studios tại Mỹ, cô diện áo sơ mi và chân váy lấy cảm hứng từ đồng phục học sinh Hàn Quốc cùng áo khoác. "Tôi sẽ không cho họ biết tuổi thật của mình đâu", Hong viết dưới bài đăng.