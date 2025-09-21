Hot mom Hàn Quốc gây sốc vì mang thai khi chồng mới 17 tuổi

Chia sẻ việc bản thân mang thai khi mới 20 tuổi còn chồng 17 tuổi, Hong Young Gi gây tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Hong Young Gi là hot mom nổi tiếng Hàn Quốc với hơn 1 triệu người theo dõi.

Xuất hiện trong chương trình nổi tiếng Pajama Party mới đây, hot mom Hong Young Gi (sinh năm 1992) chia sẻ với các khách mời về câu chuyện cô mang thai trước khi kết hôn và sớm làm mẹ.

Nói về phản ứng đầu tiên của bản thân khi biết tin mang thai, Hong nhớ lại: "Tôi chỉ nghĩ rằng mình thực sự đã gặp rắc rối rồi". Khi được hỏi lý do, cô trả lời: "Vì chồng tôi khi đó vẫn là học sinh trung học", nói thêm bản thân cũng đang ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp.

Hong cũng thừa nhận cả mẹ ruột và mẹ chồng cô đều không vui khi biết tin. Mẹ Hong suy sụp, cố gắng thuyết phục cô phá thai. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm sinh con.

Thời điểm đó, dù còn trẻ, chồng của Hong - Lee Se Young (sinh năm 1995) - cũng đón nhận tin tức một cách tích cực.

"Chồng tôi rất vui. Gần đây tôi còn hỏi anh ấy: 'Thật lòng mà nói, lúc đó anh cảm thấy thế nào?' Anh ấy nói rất vui", Hong kể.

Hong và Lee kết hôn sớm, có con đầu lòng năm 2013.

Hong Young Gi mang thai vào năm 2012, lúc đó cô tròn 20 tuổi còn chồng cô 17 tuổi, là học sinh cấp 3. Dù thông tin này được một số người theo dõi cô từ ngày đầu biết tới, song việc chia sẻ lại công khai trong một chương trình trên YouTube vẫn khiến Hong trở thành tâm điểm thảo luận của dân mạng Hàn Quốc.

Trong khi một số người cho rằng cô nên cẩn trọng khi đề cập đến chi tiết sớm mang thai, số khác lo ngại vấn đề thậm chí sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu đảo ngược giới tính trong trường hợp này.

"Nếu cô ấy mang thai khi 17 tuổi còn chồng 20, mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn", "Đứa con có thể bị trêu chọc nếu chuyện công khai như thế này, cô ấy không nghĩ rằng không nên nói toẹt như vậy hay sao" là những bình luận dưới video.

Hong duy trì vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 33.

Tại Hàn Quốc, Hong Young Gi được xem là một trong những hot mom nổi tiếng, thuộc dàn "ulzzang" (người có vẻ ngoài đẹp, phong cách thời thượng) đời đầu xứ củ sâm. Cô được biết tới vào năm 2009 sau khi tham gia chương trình truyền hình ăn khách Ulzzang Generation. Sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến.

Chồng Hong hiện cũng làm việc trong lĩnh vực thời trang. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, Lee Jae Won, năm 2013 và có thêm một cậu con trai vào năm 2015.

Dù đã hai lần sinh nở, Hong vẫn gây ngưỡng mộ khi duy trì vóc dáng thon gọn, phong cách trẻ trung. Cô từng chia sẻ câu chuyện được một số học sinh cấp 2 tại Mỹ xin số điện thoại làm quen vì nghĩ cô tầm tuổi mình.