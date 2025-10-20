Hot TikToker dừng làm video vì bị tố xuyên tạc về Hồ Núi Cốc

Nổi tiếng qua những video chia sẻ kiến thức lịch sử, Giao Cùn tuyên bố sẽ dừng hoạt động trên kênh TikTok có 830.000 người theo dõi.

Giao Cùn gây bất ngờ khi tuyên bố đóng kênh TikTok hơn 830.000 follow.

Ngày 19/10, Giao Cùn gây chú ý khi đăng tải video dài hơn 4 phút với chú thích: "Bái biệt". Trong video, nữ TikToker cho biết sau nhiều chuyện, cô nhận ra bản thân phải học cách im lặng và dừng lại để không ai bị tổn thương hay ảnh hưởng thêm vì mình.

"Khi nhìn vào vấn đề của Giao, mọi người đều nói nó rất đơn giản, rất dễ giải quyết, 'em chỉ cần lên tiếng giải thích, chỉ cần tiếp tục làm thôi là được'. Nhưng từ góc nhìn của Giao, Giao thấy chức năng của mình trên mạng xã hội về chủ đề văn hóa lịch sử đã đến điểm cuối rồi", cô nói, cho biết hiện có rất nhiều kênh làm nội dung về chủ đề này hay và chỉn chu, "không bị nửa nạc nửa mỡ như Giao".

Cô tuyên bố: "Giao đi đến quyết định là sẽ dừng hành trình của kênh TikTok này tại đây và sẽ không đăng gì thêm nữa", đồng thời gửi lời xin lỗi những người có cảm xúc tiêu cực thông qua cô, các khán giả ủng hộ hay sản phẩm văn hóa bản thân hứa hỗ trợ truyền thông nhưng chưa làm được.

Giao Cùn là TikToker được biết đến với những video về văn hóa lịch sử.

Giao Cùn cho biết thêm trong 5 năm làm TikTok, cô sở hữu 4 kênh video song tài khoản có 830.000 người theo dõi là kênh cô gắn bó lâu nhất và không dễ để buông bỏ.

"Đối với Giao phải có kết thúc mới có mở đầu. Chúng ta sẽ kết thúc hành trình này và mở ra một hành trình khác trưởng thành hơn và có ý nghĩa hơn", cô nói.

Dưới video, ngoài những bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước tuyên bố của Giao Cùn, không ít người nhắc đến ồn ào gần đây nhất của cô và cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến cô quyết định đóng kênh.

Cụ thể vào khoảng ngày 10/10, Giao Cùn chia sẻ hai video nói về sự tích Hồ Núi Cốc ở Thái Nguyên, cho biết muốn thông qua đó giúp quảng bá sản phẩm chè Tân Cương của địa phương này. Tuy nhiên, nội dung video được nhiều người địa phương đánh giá là không chính xác, đi kèm là thái độ kể chuyện có phần "cợt nhả, thiếu nghiêm túc" của nữ TikToker.

Hai video này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều dân mạng cho rằng Giao Cùn đã nói sai lệch về sự tích của địa danh nổi tiếng, song số khác cho rằng sự tích thường có nhiều dị bản và nữ TikToker chỉ đang kể lại một trong những phiên bản nghe được.

Trước phản ứng trái chiều, Giao Cùn đã xóa hai video này song không chính thức lên tiếng giải thích gì thêm.

Giao Cùn (tên thật: Ngô Thị Quỳnh Giao) là nhà sáng tạo nội dung về văn hoá lịch sử nổi tiếng trên mạng xã hội. Dù được đánh giá góp phần truyền bá nhiều kiến thức lịch sử đến giới trẻ, nữ TikToker cũng từng nhiều lần vướng tranh cãi vì nội dung chia sẻ, như video nói về trống đồng, chúa Trịnh.

Hồi tháng 6, cô từng phải đăng đàn xin lỗi, hoàn tiền cuốn sách với những ai đã mua qua đường link trên website của cô sau khi quảng bá cuốn World History, của tác giả Philip Parker.

Tác phẩm này bị nhiều dân mạng Việt chỉ trích vì có các thông tin gây tranh cãi về lịch sử Việt Nam, đặc biệt ở cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thời điểm đó, trả lời Tri Thức - Znews, Giao Cùn thừa nhận đây là "lỗi lớn", chấp nhận những chỉ trích, phản hồi tiêu cực từ mạng xã hội.

Nữ TikToker thừa nhận "không có đủ kiến thức vào thời điểm đó để có thể đưa ra cảnh báo cho mọi người" và nguyên nhân sự việc nằm ở lỗ hổng kiến thức. Cô khẳng định sẽ tập trung bù đắp lỗ hổng này và sẽ chú ý hơn trong việc lựa chọn sách để giới thiệu.