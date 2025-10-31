HP OmniBook 7 Aero 13 định nghĩa lại trải nghiệm sáng tạo di động

HP mở rộng danh mục OmniBook với HP OmniBook 7 Aero 13” - mẫu laptop thế hệ mới tích hợp AI tiên tiến, được thiết kế cho người dùng hiện đại trong công việc, học tập.

Đây là bước đi chiến lược của HP nhằm thống nhất danh mục PC dưới thương hiệu OmniBook, kế thừa di sản về chất lượng đáng tin cậy và mang đến trải nghiệm sáng tạo thông minh nhờ sức mạnh AI.

Sau mùa tựu trường là thời điểm nhu cầu học tập, làm việc và sáng tạo di động gia tăng. Người dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm hiệu năng thuần túy, mà còn cần những thiết bị thông minh, linh hoạt và an toàn hơn, giúp họ tối ưu năng suất ở mọi nơi.

Trong bối cảnh đó, HP OmniBook 7 Aero 13” mang lại sự cân bằng giữa tính di động, hiệu năng AI vượt trội và khả năng cộng tác thông minh. Thiết bị hướng đến sinh viên, freelancer và người sáng tạo nội dung mong muốn sở hữu thiết bị đủ linh hoạt để theo kịp nhịp sống năng động của mình.

Gọn nhẹ linh hoạt, hiệu năng đồng hành mọi nơi

Ở nhóm laptop mỏng nhẹ, HP OmniBook 7 Aero 13” là một trong những mẫu nổi bật với trọng lượng dưới 1 kg, nhưng vẫn mang lại cảm giác cứng cáp và tin cậy khi cầm trên tay. Thân máy được làm từ hợp kim magiê-nhôm, vừa giúp giảm đáng kể khối lượng, vừa giữ được độ bền cần thiết cho người dùng thường xuyên di chuyển. Với độ mỏng 1,7 cm, máy dễ dàng nằm gọn trong balo hay túi xách, phù hợp những ai phải mang laptop theo mỗi ngày, từ sinh viên đến người làm việc tự do.

HP OmniBook 7 Aero 13” với thiết kế mỏng nhẹ, dễ dàng mang theo khi đi lại, di chuyển.

Ngoài yếu tố gọn nhẹ, HP vẫn giữ lại tiện ích quan trọng như hệ thống cổng kết nối đầy đủ, chuẩn Wi-Fi 6E tốc độ cao và sạc nhanh HP Fast Charge, đảm bảo trải nghiệm làm việc di động liền mạch. Việc sử dụng vật liệu đạt chuẩn EPEAT Gold và ENERGY STAR cũng cho thấy HP hướng đến sự bền vững trong thiết kế - yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm.

Nâng tầm năng suất với sức mạnh AI thế hệ mới

Bên trong thiết kế mỏng nhẹ của HP OmniBook 7 Aero 13” là AMD Ryzen AI 300 Series - dòng chip mới tích hợp NPU chuyên dụng với năng lực xử lý tới 50 TOPS. Nhờ vậy, HP OmniBook 7 Aero 13” đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+ PC của Microsoft, cho phép người dùng biên tập ảnh, dựng video hay tóm tắt nội dung nhanh chóng, đồng thời sử dụng tính năng như Recall (tìm lại lịch sử hoạt động và nội dung đã xem), Live Caption (tạo phụ đề trực tiếp cho mọi nội dung âm thanh) hay Cocreator (hỗ trợ vẽ và sáng tạo hình ảnh bằng AI). HP còn trang bị công cụ HP AI Companion - trợ lý ảo hỗ trợ tìm kiếm tệp, tóm tắt nội dung hoặc tối ưu hiệu suất hệ thống.

Sản phẩm phù hợp nhiều mục đích sử dụng như làm việc, học tập, sáng tạo…

Các tác vụ này được xử lý trực tiếp trên thiết bị, giúp đảm bảo tốc độ và quyền riêng tư, mang đến cho người dùng sự yên tâm khi làm việc và học tập. Sự kết hợp giữa sức mạnh phần cứng và khả năng xử lý AI nội bộ cho thấy hướng đi mà HP theo đuổi: Đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu sáng tạo và năng suất hàng ngày.

Sáng tạo thông minh, bảo mật chủ động

HP OmniBook 7 Aero 13” không chỉ có hiệu suất làm việc cao, mà còn tối ưu tác vụ cộng tác và sáng tạo nội dung, đáp ứng nhu cầu kết nối và chia sẻ trong môi trường học tập cũng như làm việc hiện đại.

Camera 5MP IR đi kèm phần mềm Poly Camera Pro mang đến chất lượng hình ảnh rõ nét trong cuộc họp trực tuyến, đồng thời cho phép áp dụng tính năng Magic Background để loại bỏ bối cảnh phía sau mà không cần phần mềm bên thứ ba. Hệ thống micro tích hợp công nghệ AI Noise Reduction giúp giọng nói tự nhiên, giảm tạp âm môi trường, hữu ích khi làm việc nhóm hoặc tham gia lớp học online.

Màn hình 13,3 inch độ phân giải 2.5K (2560×1600), tỷ lệ 16:10, độ sáng 300 nits, cùng đồ họa AMD Radeon 860M cho khả năng hiển thị mượt mà và chính xác màu sắc, phù hợp công việc chỉnh sửa ảnh, dựng video hay giải trí. Bên cạnh đó, máy có tính năng myHP Presence Sensing - tự động nhận diện khi người dùng rời khỏi máy để khóa hoặc làm mờ màn hình, sau đó mở lại ngay khi họ quay lại.

Sản phẩm được thiết kế tinh tế, đẹp mắt.

Đây là cách tiếp cận lấy con người làm trọng tâm, kết hợp hài hòa giữa sự tiện lợi và quyền riêng tư, phản ánh định hướng của HP trong việc tạo ra công nghệ thích ứng với cách con người học tập và sáng tạo trong thời đại mới.

Thiết kế cân bằng hướng đến người dùng

Kết hợp giữa thiết kế nhẹ, hiệu năng AI mạnh mẽ cùng các tính năng hỗ trợ sáng tạo và bảo mật thông minh, HP OmniBook 7 Aero 13” (AMD) thể hiện vai trò tiên phong của HP trong việc mở rộng danh mục OmniBook, định hình tương lai học tập và làm việc thông minh với công nghệ hướng đến con người.

Với những ai thường xuyên di chuyển - từ sinh viên, freelancer đến các chuyên gia - đây là thiết bị cân bằng giữa sức mạnh và tính linh hoạt, sẵn sàng đồng hành cho hành trình học tập và sáng tạo.

Khám phá cách HP OmniBook 7 Aero 13” mang đến trải nghiệm làm việc, học tập và sáng tạo thông minh hơn tại đây.