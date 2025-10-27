Huế chìm trong biển nước, ôtô tiền tỷ 'ngâm mình' dưới dòng lũ lịch sử

|
Mưa lớn từ đêm 26 đến sáng 27/10 tại Huế đã khiến nhiều khu vực ngập sâu. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Võ Văn Minh Quân (sống tại phường Kim Long) cho biết khoảng 9h30 sáng, nhiều tuyến đường xung quanh nơi anh sống bị ngập, người dân tiến hành kê cao đồ đạc để đảm bảo an toàn. Trong hình ảnh được anh Quân ghi lại, đường Bùi Thị Xuân nước đã ngập quá đầu gối, người dân chỉ đi có thể đi bộ. Ảnh: Võ Văn Minh Quân.
Cùng với mưa lớn, thuỷ điện lớn là Hương Điền và Bình Điền tăng cường xả nước về hạ du khiến mực nước sông Bồ và sông Hương lên cao. Ảnh: Võ Văn Minh Quân.
Trên cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương, hàng dài xe ôtô được người dân đưa lên đậu để tránh nước lũ. Cây cầu được thông xe vào tháng 3 năm nay. "Những năm trước, chưa có cầu này, cứ đến mùa lũ hễ chỗ nào cao thì người dân sẽ đưa xe lên tránh tạm", anh Quân cho hay. Cầu Nguyễn Hoàng là cầu vòm thép có 5 nhịp, dài 380 m, rộng 43 m. Cầu có 6 làn xe ôtô, 2 làn xe máy cùng làn đi bộ rộng 3 m. Ảnh: Võ Văn Minh Quân.
Nhiều người dân cùng hợp sức để di dời chiếc ôtô bị ngập trong dòng nước lũ. Hiện tại, khi thủy điện vẫn đang xả lũ, nước tiếp tục dâng nhanh. "Chỗ tôi cũng đang bị cúp điện tạm thời. Mỗi năm lũ lớn một lần, bà con cũng quen và ứng phó nhanh chóng", anh Quân chia sẻ. Ảnh: Võ Văn Minh Quân.
Trên trang Thông tin Huế, hình ảnh chiếc ôtô Mercedes tiền tỷ được chia sẻ để tìm chủ nhân di dời khi nước dâng nhanh. Đại diện trang fanpage cho biết tấm ảnh được chụp vào buổi sáng ở đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thông tin Huế.
Trên đường Kim Long, mực nước đã dâng cao nửa thân người. Nhiều người dân vẫn lội nước hoặc di chuyển bằng thuyền nhỏ để đi mua lương thực. Ảnh: Võ Văn Minh Quân.
Một đoạn đường Nguyễn Hoàng chưa bị ngập, người dân di chuyển được bằng xe máy vào sáng 27/10. Đến đầu giờ chiều, một số đoạn của đường này đã ngập tới 60 cm. Ảnh: Võ Văn Minh Quân.
Những hình ảnh về tình hình ngập lụt tại Huế liên tục được cập nhật trên Hue-S, ứng dụng trên nền tảng di động, giúp người dân theo dõi các thay đổi về thời tiết, sinh thái. Theo ghi nhận, từ tối 26/10, khu vực Đập Đá đã ngập sâu hơn 1 m, không còn nhìn thấy các cọc tiêu 2 bên đường, nước chảy xiết. Ảnh: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế.
