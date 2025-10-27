Huế chìm trong biển nước, ôtô tiền tỷ 'ngâm mình' dưới dòng lũ lịch sử

Trên cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương, hàng dài xe ôtô được người dân đưa lên đậu để tránh nước lũ. Cây cầu được thông xe vào tháng 3 năm nay. "Những năm trước, chưa có cầu này, cứ đến mùa lũ hễ chỗ nào cao thì người dân sẽ đưa xe lên tránh tạm", anh Quân cho hay. Cầu Nguyễn Hoàng là cầu vòm thép có 5 nhịp, dài 380 m, rộng 43 m. Cầu có 6 làn xe ôtô, 2 làn xe máy cùng làn đi bộ rộng 3 m. Ảnh: Võ Văn Minh Quân.