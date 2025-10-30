Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Huế, Đà Nẵng hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dầm dề, Hội An vẫn ngập nặng

  • Thứ năm, 30/10/2025 11:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau chuỗi ngày âm u và mưa lớn, Đà Nẵng và Huế hửng nắng vào sáng 30/10 nhưng nhanh chóng tắt. Người dân tranh thủ dọn lũ và bổ sung lương thực.

lu lich su da nang anh 1

Khoảng 6h sáng 30/10, bầu trời TP Huế bắt đầu quang đãng. Đến khoảng 7h50, địa phương đón tia nắng đầu tiên sau khoảng 4 ngày mưa lớn gây ngập diện rộng. Tuy nhiên, ánh Mặt Trời chỉ kéo dài chừng 10 phút, sau đó trời âm u trở lại. Hình ảnh từ trên cao được chụp 6h sáng 30/10. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.
lu lich su da nang anh 2

Quang cảnh cửa Ngọ Môn từ cột cờ Huế lúc 7h54 sáng 30/10. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

lu lich su da nang anh 3lu lich su da nang anh 4lu lich su da nang anh 5lu lich su da nang anh 6

Đại nội Huế, khu vực bên trong Kinh thành Huế, nước đã bắt đầu rút ở một số tuyến đường kết nối các di tích. Hình ảnh cận một số điểm tham quan được chụp khoảng 6h sáng 30/10. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.
lu lich su da nang anh 7

Trong khi đó, một số tuyến đường trung tâm TP Huế như Bà Triệu vẫn ngập sâu. Người dân dùng thuyền máy để vận chuyển lương thực. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn TP Huế, mực nước tại các triền sông đã giảm. Cụ thể, mực nước sông Hương ở Kim Long giảm từ mức đỉnh 4,93 m vào 20h ngày 29/10 xuống còn 3,89 m vào 6h sáng nay (30/10). Tình hình ngập tại một số khu vực đã thuyên giảm, riêng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn ngập sâu. Hình ảnh chụp khu vực trước siêu thị Go lúc 10h30 sáng 30/10. Ảnh: Quốc Anh.

lu lich su da nang anh 8

Nước bao vây trung tâm hành chính công trên đường Đặng Văn Ngữ (phường An Cựu). Hình ảnh được chụp vào khoảng 10h30 sáng 30/10. Ảnh: Quốc Anh.
lu lich su da nang anh 9

Lực lượng chức năng, người dân tập trung tại chợ An Cựu (địa điểm tập kết hàng hóa) chuẩn bị gửi đến đồng bào vùng sâu. Hình ảnh được chụp khoảng10h30 sáng 30/10. Ảnh: Quốc Anh.

lu lich su da nang anh 10

Một người phụ nữ ghé mua bánh lọc chống đói lúc khoảng10h30 sáng 30/10. Ảnh: Quốc Anh.
lu lich su da nang anh 11

Thời điểm Huế đón ánh nắng khoảng 7h50, Đà Nẵng lại chứng kiến cơn mưa đầu ngày. Song, đến khoảng 8h15, địa phương cũng nắng ráo. Hình ảnh trên cao được chụp lúc 8h20 sáng 30/10. Ảnh: Moon Black.

lu lich su da nang anh 12

Nắng bắt đầu rực rỡ hơn vào lúc 8h30. Hình ảnh trên cao chụp cầu Thuận Phước sáng nay. Ảnh: Moon Black.

lu lich su da nang anh 13

Nước tại khu vực Hội An (nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn) bắt đầu rút nhưng tốc độ tương đối chậm. Tuyến đường Lê Lợi, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu... đã xuống mức 0,5 m. Tuy nhiên, chợ Hội An, cầu Cẩm Nam (khu vực ven sông) vẫn còn ngập nặng 1-2 m. Lúc 2h sáng, lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (TP Đà Nẵng) lên 5,62 m, vượt mức lịch sử năm 1964 khoảng 0,12 m. Hình ảnh ghi nhận cảnh ngập từ trên cao lúc 6h30 sáng 29/10. Ảnh: Hải - Trải nghiệm.

Góc nhìn từ máy bay, toàn cảnh ngập lịch sử ở Đà Nẵng Đoạn video do Anh Kiệt ghi lại khoảng 10 phút trước khi máy bay hạ cánh trên chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng ngày 28/10. Cảnh Đà Nẵng ngập nặng nhìn từ trên cao khiến nhiều người dân xót xa.

Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở

Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.

Flycam cảnh lũ lịch sử ở Huế, Hội An: Các biểu tượng du lịch biến mất

TP Huế và một số khu vực ở Hội An gồm chùa Cầu, đường Trần Phú... ngập nặng do tổ hợp nhiều hình thế thời tiết. Người dân hãi hùng trước cơn lũ lịch sử.

47:2794 hôm qua

Thót tim phút cứu bé trai trôi dạt trên sông Hàn giữa lũ dữ trong đêm

Trong lúc chới với giữa dòng nước lũ trên sông Hàn (Đà Nẵng), bé trai khoảng 8 tuổi may mắn được một nhóm người phát hiện và đưa lên bờ an toàn.

5 giờ trước

Xac ca voi 4 m dat vao bo bien Da Nang hinh anh

Xác cá voi 4 m dạt vào bờ biển Đà Nẵng

9 giờ trước 05:10 30/10/2025

0

Một con cá voi (hay được gọi là cá Ông) kích thước trung bình bị sóng đánh dạt vào bờ biển Đà Nẵng thu hút sự chú ý của người dân tối 29/10.

Vi Lê - Quốc Anh

lũ lịch sử đà nẵng hội an ngập tới nóc hội an ngập sâu hạ lưu thu bồn lũ lớn ở huế

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý