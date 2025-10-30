Huế, Đà Nẵng hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dầm dề, Hội An vẫn ngập nặng

|
Khoảng 6h sáng 30/10, bầu trời TP Huế bắt đầu quang đãng. Đến khoảng 7h50, địa phương đón tia nắng đầu tiên sau khoảng 4 ngày mưa lớn gây ngập diện rộng. Tuy nhiên, ánh Mặt Trời chỉ kéo dài chừng 10 phút, sau đó trời âm u trở lại. Hình ảnh từ trên cao được chụp 6h sáng 30/10. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.
|
Quang cảnh cửa Ngọ Môn từ cột cờ Huế lúc 7h54 sáng 30/10. Ảnh: Lê Đình Hoàng.
|
Đại nội Huế, khu vực bên trong Kinh thành Huế, nước đã bắt đầu rút ở một số tuyến đường kết nối các di tích. Hình ảnh cận một số điểm tham quan được chụp khoảng 6h sáng 30/10. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.
|
Trong khi đó, một số tuyến đường trung tâm TP Huế như Bà Triệu vẫn ngập sâu. Người dân dùng thuyền máy để vận chuyển lương thực. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn TP Huế, mực nước tại các triền sông đã giảm. Cụ thể, mực nước sông Hương ở Kim Long giảm từ mức đỉnh 4,93 m vào 20h ngày 29/10 xuống còn 3,89 m vào 6h sáng nay (30/10). Tình hình ngập tại một số khu vực đã thuyên giảm, riêng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn ngập sâu. Hình ảnh chụp khu vực trước siêu thị Go lúc 10h30 sáng 30/10. Ảnh: Quốc Anh.
|
Nước bao vây trung tâm hành chính công trên đường Đặng Văn Ngữ (phường An Cựu). Hình ảnh được chụp vào khoảng 10h30 sáng 30/10. Ảnh: Quốc Anh.
|
Lực lượng chức năng, người dân tập trung tại chợ An Cựu (địa điểm tập kết hàng hóa) chuẩn bị gửi đến đồng bào vùng sâu. Hình ảnh được chụp khoảng10h30 sáng 30/10. Ảnh: Quốc Anh.
|
Một người phụ nữ ghé mua bánh lọc chống đói lúc khoảng10h30 sáng 30/10. Ảnh: Quốc Anh.
|
Thời điểm Huế đón ánh nắng khoảng 7h50, Đà Nẵng lại chứng kiến cơn mưa đầu ngày. Song, đến khoảng 8h15, địa phương cũng nắng ráo. Hình ảnh trên cao được chụp lúc 8h20 sáng 30/10. Ảnh: Moon Black.
|
Nắng bắt đầu rực rỡ hơn vào lúc 8h30. Hình ảnh trên cao chụp cầu Thuận Phước sáng nay. Ảnh: Moon Black.
|
Nước tại khu vực Hội An (nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn) bắt đầu rút nhưng tốc độ tương đối chậm. Tuyến đường Lê Lợi, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu... đã xuống mức 0,5 m. Tuy nhiên, chợ Hội An, cầu Cẩm Nam (khu vực ven sông) vẫn còn ngập nặng 1-2 m. Lúc 2h sáng, lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (TP Đà Nẵng) lên 5,62 m, vượt mức lịch sử năm 1964 khoảng 0,12 m. Hình ảnh ghi nhận cảnh ngập từ trên cao lúc 6h30 sáng 29/10. Ảnh: Hải - Trải nghiệm.
