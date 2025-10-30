Huế, Đà Nẵng hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dầm dề, Hội An vẫn ngập nặng

Trong khi đó, một số tuyến đường trung tâm TP Huế như Bà Triệu vẫn ngập sâu. Người dân dùng thuyền máy để vận chuyển lương thực. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn TP Huế, mực nước tại các triền sông đã giảm. Cụ thể, mực nước sông Hương ở Kim Long giảm từ mức đỉnh 4,93 m vào 20h ngày 29/10 xuống còn 3,89 m vào 6h sáng nay (30/10). Tình hình ngập tại một số khu vực đã thuyên giảm, riêng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn ngập sâu. Hình ảnh chụp khu vực trước siêu thị Go lúc 10h30 sáng 30/10. Ảnh: Quốc Anh.