Huế không ghi nhận thêm ca bệnh liên cầu lợn ở người trong 18 ngày

  • Thứ sáu, 15/8/2025 15:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sở Y tế thành phố Huế khuyến cáo dân không hoang mang, tẩy chay thịt lợn. Bệnh liên cầu lợn ở người có thể phòng tránh nếu ăn chín, uống chín và có biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với thịt lợn sống.

Bác sĩ, điều dưỡng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra, theo dõi sức khỏe bệnh nhân mắc liên cầu lợn. Ảnh: Mai Trang/TTXVN.

Ngày 15/8, Sở Y tế thành phố Huế cho biết số ca mắc bệnh liên cầu lợn ở người ở địa phương đã có xu hướng giảm dần vào giữa tháng 7/2025, liên tục trong 18 ngày (từ ngày 24/7 đến ngày 11/8) không ghi nhận ca bệnh.

Ngày 12/8, địa phương ghi nhận xuất hiện trở lại một ca mắc bệnh liên cầu lợn.

Bên cạnh truyền thông nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm, Sở Y tế thành phố Huế khuyến cáo người dân không hoang mang, “tẩy chay” thịt lợn; bệnh liên cầu lợn ở người có thể phòng tránh được nếu ăn chín, uống chín và có các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với thịt lợn sống.

Từ đầu năm đến hết ngày 13/8, toàn thành phố Huế ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn, xuất hiện tại 18 xã, phường; trong đó có 4 trường hợp không qua khỏi.

Cụ thể, từ tháng 1-5/2025, thành phố ghi nhận 6 ca bệnh; tháng 6/2025, có 16 ca mắc, 1 ca không qua khỏi; tháng 7/2025, có 19 ca, 3 ca không qua khỏi; 13 ngày đầu tháng 8/2025 chỉ ghi nhận một ca mắc. Tình hình bệnh liên cầu lợn ở người có sự gia tăng đột biến hơn so với mọi năm, đặc biệt từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2025.

Tất cả ca bệnh đều được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó 2 ca phát hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, sau đó được chuyển viện đến Bệnh viện Trung ương Huế. Còn 13 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Các trường hợp không qua khỏi là người lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn khi bệnh lý đã quá nặng.

Sau khi phát hiện các ca mắc, Sở Y tế thành phố Huế đã nhanh chóng báo cáo, khai báo trên Hệ thống phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm; đồng thời phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế giám sát ca bệnh, xác minh, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch.

Ngành y tế thành phố cùng Sở Tài nguyên và Môi trường điều tra, xử lý ổ dịch trên động vật và trên người; giám sát thường xuyên kết hợp với giám sát tích cực ca bệnh liên cầu lợn để phát hiện kịp thời bệnh dịch ở đàn lợn và trên người, làm cơ sở cho việc chủ động phòng, chống dịch.

https://www.vietnamplus.vn/hue-khong-ghi-nhan-them-ca-benh-lien-cau-lon-o-nguoi-trong-18-ngay-qua-post1055891.vnp

Mai Trang / Vietnamplus

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

