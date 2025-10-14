Hươu con ốm đói trong khu thắng cảnh Trung Quốc

Cảnh hươu con trông gầy gò phải ăn rêu chống đói tại Khu thắng cảnh Hồ Quan Sơn (Trung Quốc) gây tranh luận. Trong khi ban quản lý khẳng định đàn hươu vẫn được cho ăn đều đặn.

Hình ảnh được cư dân mạng cho là hươu con gầy gò, ăn rêu chống đói trong khu thắng cảnh Hồ Quan Sơn (Trung Quốc). Ảnh: The Paper.

Ngày 10/10, một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số con hươu tại Khu thắng cảnh Hồ Quan Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có thân hình gầy gò, "da bọc xương", liên tục liếm rêu, khiến nhiều người cho rằng chúng bị bỏ đói. Không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu khu thắng cảnh có cố tình hạn chế khẩu phần để du khách phải mua thức ăn (30 nhân dân tệ/phần) cho đàn hươu.

Trao đổi với Lizhi News, đại diện khu thắng cảnh phủ nhận nghi vấn. Theo đơn vị này, việc hươu con liếm rêu là một hành vi tự nhiên, không phải dấu hiệu thiếu ăn. “Đàn hươu được cho ăn định kỳ vào buổi sáng và buổi tối. Nguồn thức ăn du khách mua cho chúng chỉ mang tính bổ sung, không thể thay thế khẩu phần chính”, nhân viên khu thắng cảnh cho biết.

Ban quản lý cũng giải thích thêm hình thể “mảnh mai” ở hươu là đặc điểm thường gặp, không đồng nghĩa với tình trạng sức khỏe kém hay bị ngược đãi. Đơn vị khẳng định vẫn duy trì lịch cho ăn, theo dõi thể trạng và đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp cho đàn hươu trong khuôn viên.

Dù khẳng định đàn nai được chăm sóc, phía khu thắng cảnh cho biết sẽ rà soát quy trình nuôi dưỡng, đồng thời tăng cường thông tin tại chỗ để du khách hiểu rõ hơn về tập tính của loài, hạn chế những hiểu lầm tương tự trong tương lai.

Cá xấu da bọc xương ở Vườn thú Quảng Châu, Trung Quốc cũng từng gây tranh cãi. Ảnh: The Sun.

Trước đó, không ít khu thắng cảnh và vườn thú ở Trung Quốc cũng từng vướng chỉ trích gay gắt vì để động vật trong tình trạng gầy gò, thiếu sức sống. Năm 2024, một video ghi lại hình ảnh gấu đen tại vườn thú Jiulongtan ở Panzhou lộ rõ xương sườn khiến dư luận phẫn nộ, buộc cơ quan chức năng phải mở cuộc điều tra.

Cùng năm, một con cá sấu ở Vườn thú Quảng Châu cũng gây tranh cãi sau khi xuất hiện với cơ thể “gầy trơ xương”, khiến người xem nghi ngờ về chế độ chăm sóc.

Trước đó nữa, vườn thú ở thành phố Tế Nam (Sơn Đông) từng bị yêu cầu cải thiện điều kiện nuôi nhốt khi nhiều con khỉ và hươu bị phát hiện suy nhược, không đủ dinh dưỡng.