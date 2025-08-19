Huy động cả trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa bỏ trốn khỏi Trại giam số 6 trên địa bàn xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An.

Ngày 19/8, lãnh đạo xã Hạnh Lâm cho biết lực lượng chức năng chốt chặn nhiều tuyến đường, mở rộng phạm vi để truy bắt một phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/8, Trại giam số 6 (đóng tại xã Hạnh Lâm) phát hiện phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, Nghệ An) trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đang bỏ trốn.

Trước đó, Hòa bị Tòa tuyên phạt 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản", bắt đầu thi hành án từ ngày 1/12/2021 tại phân trại số 1, Trại giam số 6.

Theo quyết định truy nã, phạm nhân Hòa cao khoảng 1,6 m, sống mũi lõm, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1 cm.

Lực lượng chức năng đang truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa.

Ngay sau khi nhận thông báo từ Ban Giám thị Trại giam số 6, chính quyền xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người gồm công an xã, lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở… phối hợp vây ráp, truy bắt đối tượng.

Đến chiều 19/8, các lực lượng liên quan vẫn tổ chức truy tìm phạm nhân này.