Hủy khai giảng, hoãn tốt nghiệp vì siêu bão Ragasa

Hai trường đại học tại Hà Nội phải hủy, hoãn kế hoạch khai giảng, tốt nghiệp vì lo ngại ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.

Siêu bão Ragasa được đánh giá mạnh hơn bão Yagi năm 2024 và là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2025 đến nay.

Sáng 24/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, lễ tốt nghiệp tháng 9/2025 sẽ được dời đến ngày 4-5/10/2025.

Theo kế hoạch ban đầu, các sinh viên tốt nghiệp đợt 2024.2A và 2024.2B sẽ dự lễ tốt nghiệp tại hội trường C2 vào ngày 27-28/9.

Trước đó, vào trưa 23/9, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã gửi thư đến Đại sứ quán, các doanh nghiệp, đối tác nhằm thông báo hủy kế hoạch khai giảng.

Theo kế hoạch, nhà trường dự kiến tổ chức lễ chào mừng năm học mới 2025-2026 vào sáng 25/9. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp và nguy hiểm của siêu bão Ragasa, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách mời, ban giám hiệu nhà trường đã quyết định hủy tổ chức buổi lễ.

Những hoạt động quan trọng như khen thưởng sinh viên và tri ân các nhà tài trợ, đối tác đồng hành sẽ được nhà trường bố trí vào một sự kiện gần nhất và thông báo cụ thể trong thời gian tới.

"Chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu và chia sẻ từ quý vị trước tình huống bất khả kháng này, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận sự đồng hành quý báu của quý vị trong những chương trình sắp tới", Đại học Kinh tế viết trong thư thông báo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 10h ngày 24/9, vị trí tâm bão Ragasa ở khoảng 21.3 độ Vĩ Bắc, 113.2 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17.

Trung tâm dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Trong khi đó, vào đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão và được đặt tên quốc tế là Bualoi.

Đến 7h ngày 24/9, tâm bão ở vị trí khoảng 9,8°N - 132,4°E, với sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 15 km/h.

Trung tâm dự báo vào đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.