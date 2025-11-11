Hủy lịch diễn thuyết của 'Huy Forum' tại ĐH Kinh tế Quốc dân

Sau sự việc bị chê bai trình độ tiếng Anh, diễn giả Nguyễn Hoàng Huy (Huy Forum) sẽ không tham gia chương trình diễn thuyết tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Hoàng Huy (Huy Forum) trong một video đăng trên mạng xã hội.

Chiều 11/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Ban tổ chức TEDx NEU xác nhận diễn giả Nguyễn Hoàng Huy (Huy Forum) sẽ không tham gia chương trình diễn thuyết năm nay do một số lý do khách quan. Người đại diện cho biết sự thay đổi này đến từ phía nhà trường và cả diễn giả.

"Ban tổ chức rất trân trọng sự đồng hành của anh Huy, nhưng rất tiếc khi chưa thể cùng anh xuất hiện tại sân khấu TEDx NEU lần này. Đơn vị mong nhận được sự thông cảm từ quý khán giả vì sự thay đổi đột xuất này", ban tổ chức TEDx NEU thông tin.

TED là tổ chức truyền thông đại chúng chuyên đăng tải những bài diễn thuyết mang ý nghĩa tích cực với thông điệp "Ideas worth spreading" (Những ý tưởng đáng lan truyền - PV). Sự kiện độc lập TEDx có tính chất tương tự như TED, được tổ chức bởi bất cứ cá nhân, tổ chức nào được giấy phép từ tổ chức.

TEDx NEU là chương trình diễn thuyết do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, dự kiến diễn ra vào chiều 13/11 tại trường. Trước đó, ngày 9/11, trên fanpage chính thức, Nguyễn Hoàng Huy được công bố trong danh sách diễn giả chính thức năm nay. Tuy nhiên hiện tại, bài viết này đã bị gỡ.

Nguyễn Hoàng Huy sinh năm 1995, được biết đến qua các video chia sẻ kinh nghiệm ôn luyện IELTS. Anh tốt nghiệp ngành kỹ sư, sau đó học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Thụy Sĩ và tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại hai trường đại học ở Singapore và Mỹ.

Thông tin hủy lịch diễn giả của Đại học Kinh tế Quốc dân được đưa ra sau khi phần trình bày tại TEDx Talks (diễn ra ở TP Huế) của Huy Forum bất ngờ nhận nhiều phản hồi tiêu cực về phát âm, ngữ pháp tiếng Anh.

Mới đây, nam TikToker đã đăng video dài 8 phút để phản hồi công khai. Với nhiều bình luận cho rằng anh mắc lỗi phát âm, ngữ pháp và có sử dụng từ ngữ chưa phù hợp, Huy cho biết tiếp nhận các ý kiến với thái độ nghiêm túc và xem đây là cơ hội nhìn lại, điều chỉnh những hạn chế của bản thân.

Nói về khả năng ngoại ngữ, Huy thẳng thắn cho rằng mình không có năng khiếu về ngôn ngữ. Điều này khiến anh thường thiếu tự tin khi giao tiếp hoặc sử dụng hai ngôn ngữ này trong đời sống hàng ngày.

Anh cho rằng với một bài nói tiếng Anh, quan trọng nhất vẫn là truyền tải được thông điệp. Dù phát âm chưa hoàn hảo, anh ưu tiên sự lưu loát, cách chọn từ và khả năng bộc lộ cảm xúc, vì đó cũng là những yếu tố giúp người nghe tiếp nhận nội dung tốt hơn.

"Ngữ âm, phát âm là điều Huy không làm tốt. Các bạn có thể thấy khi livestream, mình rất hạn chế chia sẻ những kiến thức này vì những gì mình không giỏi thì mình không thể chia sẻ để tránh ảnh hưởng đến người xem", anh nói.