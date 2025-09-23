Huyết tương trắng như sữa vì thói quen đàn ông Việt thường làm

Uống 250 ml rượu mỗi ngày kèm theo chế độ ăn uống thiếu điều độ, người đàn ông nhập viện trong tình trạng Triglycerid tăng cao, huyết tương trắng như sữa.

Huyết tương người bệnh trắng đục như sữa vào thời điểm nhập viện. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Anh N.V.T (46 tuổi, trú tại xã Vân Bán, Phú Thọ) có tiền sử tăng Triglycerid máu nhưng không dùng thuốc điều trị. Đáng chú ý, người đàn ông lại duy trì thói quen uống khoảng 250 ml rượu mỗi ngày và ăn uống thiếu điều độ.

Ngày 21/9, anh được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị. Xét nghiệm cho thấy Triglycerid ở mức 182,1 mmol/L, cao gấp gần 80 lần bình thường; chụp cắt lớp vi tính phát hiện viêm tụy cấp độ D theo Balthazar, kèm ổ dịch quanh tụy.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng Triglycerid và chỉ định lọc máu thay huyết tương khẩn cấp. Sau 2 giờ, khoảng 500 ml huyết tương trắng đục đã được loại bỏ, tình trạng đau bụng giảm rõ rệt.

Sáng hôm sau, anh tỉnh táo, bụng mềm, không chướng, chỉ số Triglycerid giảm xuống còn 18,36 mmol/L. Hiện bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo.

Triglycerid là một dạng chất béo (lipid) trong máu, được tạo thành từ chất béo trong thức ăn và phần năng lượng dư thừa từ tinh bột, đường. Cơ thể dự trữ triglycerid tại các mô mỡ để dùng làm năng lượng khi cần thiết. Ở mức bình thường, triglycerid đóng vai trò quan trọng cho hoạt động sống.

Theo bác sĩ Hồ Thị Hồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đồng Nai, khi nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglycerid tăng, những rối loạn này có thể làm tổn thương thành mạch máu, hình thành mảng xơ vữa và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch vành, tai biến mạch máu não.

Tình trạng này không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi hay người béo phì mà đang ngày càng trẻ hóa do lối sống thiếu lành mạnh như ăn nhiều thức ăn nhanh, chất béo bão hòa, uống nước ngọt, lười vận động, hút thuốc lá.

Các chuyên gia đã đưa ra một số khuyến nghị quan trọng nhằm giúp người dân phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe tuyến tụy hiệu quả:

Hạn chế thực phẩm có chất béo bão hòa: Chất béo bão hòa (có trong các món chiên rán, nước ngọt) có thể làm tăng cholesterol, khiến quá trình lưu thông máu chậm lại, gây tắc nghẽn mạch và làm tình trạng viêm tụy cấp trở nên trầm trọng hơn.

Chất béo bão hòa (có trong các món chiên rán, nước ngọt) có thể làm tăng cholesterol, khiến quá trình lưu thông máu chậm lại, gây tắc nghẽn mạch và làm tình trạng viêm tụy cấp trở nên trầm trọng hơn. Bỏ rượu bia: Rượu bia là nguyên nhân chính gây viêm tụy cấp. Việc tiếp tục tiêu thụ các thức uống có cồn trong thời gian mắc bệnh sẽ làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn và có thể chuyển sang viêm tụy mạn tính.

Rượu bia là nguyên nhân chính gây viêm tụy cấp. Việc tiếp tục tiêu thụ các thức uống có cồn trong thời gian mắc bệnh sẽ làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn và có thể chuyển sang viêm tụy mạn tính. Tăng cường thực phẩm giàu chất xơ : Chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm hấp thu mỡ máu và tăng đào thải các chất thừa ra ngoài cơ thể. Các loại rau xanh và hoa quả tươi rất tốt cho tuyến tụy.

Chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm hấp thu mỡ máu và tăng đào thải các chất thừa ra ngoài cơ thể. Các loại rau xanh và hoa quả tươi rất tốt cho tuyến tụy. Luyện tập thể dục đều đặn: Duy trì thói quen luyện tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần, mỗi lần từ 45-60 phút, để cải thiện sức khỏe tổng thể và giúp điều hòa các chỉ số trong cơ thể.