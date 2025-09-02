Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hypercar mới của Koenigsegg sắp xuất hiện?

  • Thứ ba, 2/9/2025 07:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bất chấp các quy định ngày một khắt khe hơn tại châu Âu về tiêu chuẩn khí thải, Koenigsegg vẫn quyết định ra mắt thêm 2 siêu xe mới.

Giới siêu giàu đều hiểu về sự khan hiếm và đắt đỏ của những chiếc hypercar từ nhà Koenigsegg. Vì vậy dù các quy định về khí thải, mức tiêu thụ nhiên liệu tại châu Âu ngày càng siết chặt, các "siêu đại gia" vẫn mong ngóng sở hữu siêu xe độc đáo của hãng xe Thụy Điển. Và có lẽ khách hàng của Koenigsegg sẽ không phải chờ lâu khi có đến 2 mẫu hypercar mới sắp xuất hiện.

Tại Goodwood Festival of Speed, ông Christian von Koenigsegg, CEO của Koenigsegg xác nhận rằng sẽ có hai mẫu xe mới đang được phát triển, cùng một ý tưởng “chưa ai từng nghĩ đến”.

“Chúng tôi có một dự án hommage rất thú vị sẽ ra mắt vào năm sau. Sau đó, chúng tôi sẽ giới thiệu một mẫu xe hoàn toàn mới với nền tảng mid-engine, có thể ngay cuối năm tới", CEO Koenigsegg nói.

Koenigsegg chưa tiết lộ chi tiết, nhưng nhiều khả năng mẫu hommage mới vẫn dựa trên nền tảng Jesko.

Hommage là những mẫu xe được làm lại với công nghệ mới, giữ lại nền tảng và chút đường nét của một số cái tên huyền thoại trước đó. Vào năm 2022, Koenigsegg mang chiếc CC850 giới thiệu với cộng đồng yêu thích tốc độ, nhằm tri ân chiếc CC8S, sản phẩm đầu tay của hãng xe Thụy Điển.

Sieu xe Koenigsegg anh 1

Chiếc CC850 từng được giới thiệu vào năm 2022 nhằm tri ân mẫu xe huyền thoại CC8S. Ảnh: Koenigsegg.

Đây cũng sẽ là lần cuối nền tảng Jesko được sử dụng, trước khi nhường chỗ cho một nền tảng mid-engine hoàn toàn mới.

Hiện chưa rõ Koenigsegg sẽ mang đến điều gì, nhưng nhiều khả năng xe vẫn sử dụng động cơ đốt trong. Hãng từng khẳng định sẽ giữ lại khối V8 tăng áp kép, thậm chí có thể kết hợp cùng motor điện Dark Matter 800 mã lực, tạo ra sức mạnh “khủng khiếp”. Ngoài ra, động cơ 3 xy-lanh TFG Freevalve cũng có thể tái xuất.

Bên cạnh hai mẫu xe mới, Koenigsegg còn ấp ủ thêm loạt công nghệ mới, được quảng cáo có thể “định nghĩa lại ngành xe”, nối tiếp các công nghệ từng gây chấn động như hộp số HydraCoup của Regera hay hộp số “lai” số sàn tự động trên CC850.

“Chúng tôi có vài ý tưởng rất ngầu. Khi thấy nó, bạn sẽ tự hỏi tại sao chưa ai làm điều này trước đó. Chúng tôi có khoảng 4-5 ý tưởng như vậy và sẽ hiện thực hóa chúng” Koenigsegg hé lộ.

