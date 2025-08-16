Hyundai Elantra thế hệ mới lộ diện

Mẫu xe mới dự kiến có thiết kế hầm hố, đậm chất thể thao như chiếc Hyundai N Vision 74.

Vài ngày trước, hình ảnh render đầu tiên của Hyundai Elantra thế hệ tiếp theo, còn gọi là Hyundai Avante tại Hàn Quốc với độ chính xác 90% đã mang đến cái nhìn sớm về mẫu sedan hạng C thế hệ thứ 8.

Giờ đây, loạt ảnh chạy thử mới từ Healer TV đã xác nhận rằng phần thiết kế đuôi xe trong bản render trước đó hoàn toàn chính xác, đúng như kỳ vọng của giới hâm mộ về phong cách tương lai của mẫu xe này.

Ngay sau khi ảnh chạy thử đầu tiên xuất hiện, Gotcha Cars đã tung ra bản render chi tiết của Elantra mới, khẳng định phản ánh khoảng 90% mẫu xe thương mại. Nhìn vào loạt ảnh mới, có thể thấy nhận định đó là đúng gồm phần vòm bánh sau cơ bắp, đèn hậu sắc nét và mui xe kiểu coupe gần như y hệt bản render.

Ảnh lái thử và render của Elantra mới được đánh giá giống đến 90%. Ảnh: Healer TV.

Dù ngành công nghiệp đang chuyển nhanh sang xe điện, Hyundai vẫn quyết định giữ lại Elantra động cơ đốt trong thêm ít nhất một thế hệ nữa. Theo nguồn tin trong ngành, sự chậm trễ trong lộ trình điện hóa của Hyundai khiến mẫu Elantra mới sẽ ra mắt với động cơ xăng thay vì thuần điện, dù bản hybrid và các phiên bản nhiên liệu thay thế vẫn sẽ có mặt.

Thiết kế Elantra mới chịu ảnh hưởng mạnh từ concept Hyundai N Vision 74, bản tái hiện hiện đại của Pony Coupe.

Đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt chữ nhật bo góc, đèn DRL sắc cạnh và dải LED ngang. Bên hông xe thấp với các đường cắt xẻ rõ nét, hốc bánh xe to tạo sự hầm hố. Đuôi xe nổi bật với cặp đèn hậu sắc cạnh. Phong cách này mang đến cho Elantra diện mạo thể thao, gần như dáng muscle car, khác biệt so với thế hệ trước.

Dưới lớp vỏ mới, Elantra thế hệ mới dự kiến vẫn giữ các tùy chọn động cơ hiện tại với máy xăng 1.6L và một tùy chọn hybrid. Xe có thể mở bán từ đầu năm 2026, bắt đầu ở Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, Elantra được bán với 4 phiên bản, giá dao độgn 579-769 triệu đồng. Xe định vị ở phân khúc sedan cỡ C, cạnh tranh cùng Honda Civic hay Mazda3.