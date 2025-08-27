Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Hyundai nâng cấp 'đàn anh' của i10

  • Thứ tư, 27/8/2025 07:57 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Mẫu hothatch hiếm hoi của Hyundai tiếp tục được nâng cấp, lột xác cả ngoại lẫn nội thất.

Hyundai tiếp tục bám trụ ở phân khúc hatchback cỡ nhỏ với i20 tại châu Âu. Bản lái thử của mẫu hothatch này vừa bị bắt gặp chạy thử trong điều kiện nắng nóng, cho thấy khả năng mẫu xe này tiếp tục dùng động cơ đốt trong.

Khác với i30 chỉ nâng cấp facelift, i20 sẽ là một cuộc lột xác hoàn toàn. Thiết kế mới mang dáng vóc vuông vức hơn, áp dụng ngôn ngữ tạo hình mới của Hyundai.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED đặt thấp và lưới tản nhiệt thu nhỏ. Thân xe được lược bỏ các đường gân phức tạp tạo hình crossover. Đuôi xe được che kín nhưng lộ ra đèn hậu mới và ống xả tạm thời, cho thấy i20 không chuyển sang thuần điện. Dù vậy, vẫn có tin đồn về một bản chạy điện cùng thiết kế nhưng dựa trên nền tảng khác.

Hyundai i20 N anh 1Hyundai i20 N anh 2Hyundai i20 N anh 3

Thiết kế ngoại thất của Hyundai i20 dự kiến có thay đổi lớn. Ảnh: Carscoops.

Nội thất được dự đoán thay đổi lớn với táp lô mới, màn hình kỹ thuật số hiện đại và nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ xe điện Hyundai, cụ thể là dòng Ioniq. Xe có khả năng tiếp tục dùng nền tảng hiện tại nhưng nâng cấp, kết hợp động cơ mild-hybrid. Chuẩn khí thải Euro 7 có thể khiến Hyundai mở rộng điện hóa mạnh hơn.

Bản hiệu năng cao i20 N có thể dùng động cơ 1.6 tăng áp đã bị khai tử ở châu Âu từ năm ngoái. Tuy nhiên nhiều khả năng Hyundai sẽ bổ sung bản công nghệ hybrid trong tương lai cho i20 N.

i20 thế hệ hiện tại ra mắt từ 2020 và facelift vào 2023. Thế hệ mới dự kiến xuất hiện giữa 2026, mở bán trong 2027. Tại châu Âu, Hyundai i20 sẽ cạnh tranh cùng Renault Clio, Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza hay MG 3, Toyota Yaris.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Ferrari đăng ký sáng chế phanh tự động cho cản trước

Ferrari đang nghiên cứu công nghệ phanh tự động nhằm hạn chế việc cản trước bị hư hại, một vấn đề ám ảnh trong giới siêu xe.

14 giờ trước

Cổ phần Nissan tiếp tục bị 'bán tháo'

Danh tiếng của Nissan trên sàn giao dịch chứng khoán ngày càng xuống dốc, liên tục bị nhiều bên bán ngược ra thị trường.

16 giờ trước

Đan Thanh

ảnh: Carscoops

Hyundai i20 N Toyota hyundai hatchback hyundai grand i10 grand i20

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý