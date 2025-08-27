Hyundai nâng cấp 'đàn anh' của i10

Mẫu hothatch hiếm hoi của Hyundai tiếp tục được nâng cấp, lột xác cả ngoại lẫn nội thất.

Hyundai tiếp tục bám trụ ở phân khúc hatchback cỡ nhỏ với i20 tại châu Âu. Bản lái thử của mẫu hothatch này vừa bị bắt gặp chạy thử trong điều kiện nắng nóng, cho thấy khả năng mẫu xe này tiếp tục dùng động cơ đốt trong.

Khác với i30 chỉ nâng cấp facelift, i20 sẽ là một cuộc lột xác hoàn toàn. Thiết kế mới mang dáng vóc vuông vức hơn, áp dụng ngôn ngữ tạo hình mới của Hyundai.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED đặt thấp và lưới tản nhiệt thu nhỏ. Thân xe được lược bỏ các đường gân phức tạp tạo hình crossover. Đuôi xe được che kín nhưng lộ ra đèn hậu mới và ống xả tạm thời, cho thấy i20 không chuyển sang thuần điện. Dù vậy, vẫn có tin đồn về một bản chạy điện cùng thiết kế nhưng dựa trên nền tảng khác.

Thiết kế ngoại thất của Hyundai i20 dự kiến có thay đổi lớn. Ảnh: Carscoops.

Nội thất được dự đoán thay đổi lớn với táp lô mới, màn hình kỹ thuật số hiện đại và nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ xe điện Hyundai, cụ thể là dòng Ioniq. Xe có khả năng tiếp tục dùng nền tảng hiện tại nhưng nâng cấp, kết hợp động cơ mild-hybrid. Chuẩn khí thải Euro 7 có thể khiến Hyundai mở rộng điện hóa mạnh hơn.

Bản hiệu năng cao i20 N có thể dùng động cơ 1.6 tăng áp đã bị khai tử ở châu Âu từ năm ngoái. Tuy nhiên nhiều khả năng Hyundai sẽ bổ sung bản công nghệ hybrid trong tương lai cho i20 N.

i20 thế hệ hiện tại ra mắt từ 2020 và facelift vào 2023. Thế hệ mới dự kiến xuất hiện giữa 2026, mở bán trong 2027. Tại châu Âu, Hyundai i20 sẽ cạnh tranh cùng Renault Clio, Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza hay MG 3, Toyota Yaris.