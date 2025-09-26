Hyundai Palisade NHL Edition lấy cảm hứng từ môn Hockey

Là môn thể thao vua tại Canada, Hockey sở hữu hàng triệu cổ động viên và người theo dõi tại quốc gia này. Do đó, Hyundai Canada tiếp tục giới thiệu phiên bản đặc biệt NHL Edition dành cho mẫu SUV đầu bảng Palisade.

Hyundai Palisade NHL Edition được phát triển từ biến thể cao cấp nhất Ultimate Calligraphy, đi kèm trang bị tiêu chuẩn màu sơn độc quyền trắng nhám Creamy White và mâm đa chấu kích thước 21 inch.

Trong khi đó, nội thất của mẫu SUV này được bọc tiêu chuẩn da Nappa màu nâu Charcoal và ốp gỗ nội thất Luxwood. Xe vẫn sở hữu bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình trung tâm cảm ứng đồng kích thước 12.3 inch.

Bên cạnh màu sơn và da nội thất mới, điểm khác biệt đối với phiên bản giới hạn này là huy hiệu NHL (Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia) tại thảm sàn, bệ cửa phát sáng và tấm lót khoang hành lý phía sau.

Đặc biệt hơn, cổ động viên của 32 đội Hockey có thể cá nhân hóa bệ bước, thảm sàn và logo tấm lót khoang hành lý theo tên của đội tuyển mình yêu thích.

Ngoài ra, mỗi khách hàng còn được nhận thêm thùng ướp lạnh 32 lon độc quyền của YETI hợp tác cùng Hyundai x NHL.

Hyundai Palisade NHL Edition vẫn được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.5L kết hợp cùng 2 động cơ điện và bộ pin 1,65 kWh, công suất 334 mã lực và mô-men xoắn 459 Nm.

Phiên bản này chỉ được sản xuất giới hạn 500 chiếc riêng tại Canada, mặc dù 25/32 đội tuyển Hockey của NHL đến từ Mỹ. Mức giá của mẫu SUV này là 65.699 CAD (hơn 47.100 USD ), đắt hơn phiên bản Ultimate Calligraphy khoảng 2.300 USD .

Vào năm ngoái, các tín đồ Hockey tại Canada cũng có cơ hội sở hữu chiếc Hyundai Santa Fe NHL Edition giới hạn 500 chiếc, có giá 55.498 CAD (hơn 39.800 USD ).

