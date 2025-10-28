Hyundai Venue mới 'lột xác', dự kiến gây bão khi về Việt Nam

Khác với hình ảnh trước đây, chiếc Venue mới được tinh chỉnh nhiều về thiết kế ngoại, nội thất, trở nên hầm hố và góc cạnh hơn.

Sau 6 năm ra mắt, Hyundai Venue , một trong những mẫu SUV đô thị bán chạy nhất của hãng đã chính thức bước sang thế hệ thứ 2. Xe được làm mới toàn diện về thiết kế, không gian và công nghệ, nhưng vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ cũ.

Ngoại hình thay đổi

Venue mới lấy cảm hứng từ người đàn em Exter, chuyển từ kiểu dáng thể thao sang phong cách vuông vức, mạnh mẽ hơn.

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn tách tầng gồm dải LED định vị kiểu “Twin Horn”, đèn pha LED “Quad Beam” và dải LED chạy ngang toàn chiều rộng, kết hợp cùng lưới tản nhiệt hình hộp và tấm ốp cản kim loại lớn.

Nhìn ngang, Venue có hốc bánh kiểu Tucson, chi tiết ốp cột C bóng và dáng xe thẳng đứng hơn. Kích thước tổng thể tăng nhẹ. Số đo chiều cao tăng hơn 48 mm, rộng hơn 30 mm, trục cơ sở kéo dài thêm 20 mm lên 2.520 mm, giúp nới không gian nội thất. Chiều dài vẫn giữ ở mức 3.995 mm để đảm bảo tiêu chuẩn SUV cỡ nhỏ tại Ấn Độ.

Thiết kế ngoại thất mới trên Hyundai Venue 2026 chuẩn bị ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: Hyundai.

Đuôi xe nổi bật với dải đèn LED liền mạch mang hướng Opel, cản sau ốp kim loại. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 16 inch hai tông màu.

Bước vào bên trong, Venue thế hệ mới gần như "lột xác" hoàn toàn. Nổi bật nhất là cụm màn hình cong kép gồm hai màn hình 12.3 inch nối liền, một cho đồng hồ kỹ thuật số, một cho hệ thống giải trí được kéo dài từ sau vô lăng đến trung tấp táp lô.

Các phím chức năng ở khu vực này cũng được thiết kế lại gọn gàng, phối hai tông màu Dark Navy và Dove Grey, đi cùng đèn viền nội thất màu Moon White và ghế da cao cấp.

Hyundai vẫn giữ lại các nút vật lý cho hệ thống điều hòa, bố trí lại hợp lý hơn. Vô-lăng D-cut mang logo bốn chấm tương tự Ioniq 5, hay Santa Fe, Palisade tại Việt Nam.

Khu vực táp lô cũng được thay đổi, với vô lăng mang phong cách tương tự đàn anh Santa Fe hay Palisade. Ảnh: Hyundai.

Về tiện nghi, xe có hàng ghế sau ngả được, rèm che nắng, cửa gió sau và khoảng để chân rộng hơn nhờ trục cơ sở tăng và lưng ghế trước khoét sâu.

Sức mạnh không thay đổi

Khác với các thay đổi ở thiết kế và trang bị nội thất, sức mạnh trên Venue vẫn giữ nguyên với 3 phiên bản động cơ. Tuỳ chọn máy xăng 1.2L cho công suất 82 mã lực, gần tương đương bản tiêu chuẩn tại Việt Nam. Phiên bản 1.0L tăng áp cho công suất 120 mã lực.

Tại Ấn Độ, Venue được bổ sung tuỳ chọn máy Diesel 1.5L, cho công suất khoảng 116 mã lực, đi cùng hệ dẫn động cầu trước. Tùy vào cấu hình mỗi phiên bản, xe sẽ được trang bị hộp số sàn hoặc tự động CVT.

Mẫu SUV hạng A dự kiến ra mắt vào đầu tháng 11 tại Ấn, hiện chưa được công bố giá niêm yết. Nhiều khả năng vào năm sau, phiên bản thế hệ mới cũng được mang về Việt Nam, cạnh tranh cùng Kia Sonet, Toyota Raize hay tân binh Suzuki Fronx.

Với thiết kế mới mẻ cùng các nâng cấp về trang bị, Venue mới có thể bứt tốc ở cuộc đua doanh số của phân khúc hạng A. Đương nhiên với nhóm xe phổ thông tại Việt Nam, giá bán vẫn sẽ là yếu tố quyết định. Hyundai Venue bản hiện hành đang có giá khoảng 539-579 triệu đồng cho 2 phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt.