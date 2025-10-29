Infiniti QX80 R-Spec mang động cơ hơn 1.000 mã lực từ Nissan GT-R

|
Là mẫu SUV đầu bảng của Infiniti, QX80 chia sẻ nền tảng và công nghệ với Nissan Patrol, và trực tiếp cạnh tranh với những mẫu xe cao cấp như Mercedes-Benz GLS-Class, BMW X7, Cadillac Escalade hay Lexus LX.
Mới đây, thương hiệu hạng sang của Nissan đã giới thiệu dự án nâng cấp Infiniti QX80 R-Spec độc bản với những thay đổi ấn tượng về thiết kế và hiệu năng vận hành.
Về ngoại hình, Infiniti QX80 R-Spec sở hữu gói nâng cấp khí động học hầm hố với bộ chia gió cản trước ARP thể thao, kết hợp đèn sương mù lục giác từ Nissan GT-R.
Đặc biệt hơn, chiếc xe mang lớp wrap đổi màu tím Midnight Purple, vốn là màu sơn đặc trưng của các dòng xe hiệu năng cao GT-R thế hệ R34 và R35.
Bổ sung cho màu sơn này là bộ mâm đa chấu màu đồng kích thước 24 inch mô phỏng theo chiếc Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition, đi kèm lốp Yokohama PARADA Spec-X với bề mặt lên đến 315 mm.
Ngoài ra, xe còn được trang bị đĩa phanh carbon ceramic thừa hưởng từ Nissan GT-R, kết hợp cùng hệ thống treo coilover MCS điều khiển 3 chiều cùng lò xo ERS.
Thay thế cho cụm ống xả ẩn của phiên bản thương mại, Infiniti QX80 R-Spec sở hữu khuếch tán gió cản sau hoàn toàn mới kết hợp hệ thống ống xả kép với cửa ống xả viền xanh titanium như Nissan GT-R.
Thay cho động cơ V6 twin-turbo 3.5L VR35DDTT, Infiniti QX80 R-Spec lại sở hữu động cơ lắp ráp thủ công V6 twin-turbo 3.8L VR38DETT thừa hưởng từ "siêu xe đường phố" Nissan GT-R, tuy nhiên công suất mới vượt mức 1.000 mã lực.
Để làm được điều này, các Takumi đã nâng cấp bộ tăng áp Garrett G-series, bộ làm mát khí nạp, ống dẫn khí thải ETS, bơm phun nhiên liệu Fuel Lab, piston của JE, tay dên Boostline và ốc kết nối của ARP, bộ điều khiển động cơ của MOTEC...
Phó chủ tịch Infiniti Americas Tiago Castro cho biết, QX80 R-Spec là minh chứng cho khả năng sáng tạo không giới hạn của thương hiệu, mở ra hướng phát triển SUV hiệu năng cao kết hợp giữa sức mạnh mãnh liệt và đẳng cấp tinh tế.
Infiniti QX80 R-Spec sẽ được trưng bày tại triển lãm SEMA Show 2025 tại Trung tâm hội nghị Las Vegas, Mỹ. Chắc chắn, thương hiệu này sẽ không đưa dự án Infiniti QX80 R-Spec vào sản xuất đại trà, tương tự các concept trước đây.
