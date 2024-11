Influencer bị chỉ trích vì mặc váy quá táo bạo dự đám cưới

Diện bộ trang phục màu xanh để lộ cả toàn bộ nội y bên trong để đi đám cưới bạn thân khiến Jade Yarbrough (33 tuổi, Australia) nhận về nhiều chỉ trích.

Chiếc váy xuyên thấu khiến Jade Yarbrough bị chỉ trích. Ảnh: JadeYarbrough/Instagram.

Jade Yarbrough, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực nội thất tại Australia, đã chọn một set váy giá 1.000 AUD ( 652 USD ) để diện khi tham dự đám cưới của đôi bạn thân Anthony Bell và Annika Martyn, news.com.au đưa tin.

Set váy xanh nhạt của Yarbrough - được bán theo 3 mảnh, gồm một chiếc quần bikini lưng cao, một chiếc áo liền và một chiếc váy xòe - đã khiến cô nhận về vô số chỉ trích vì bị cho là quá hở hang.

Những bức ảnh chụp từ lễ cưới toàn ngôi sao nổi tiếng cho thấy nhà thiết kế nội thất 33 tuổi đã để lộ toàn bộ chiếc áo ngực ren, quần lót lưng cao đồng màu cũng lộ ra dưới lớp váy mỏng manh.

Yarbrough hoàn thiện bộ trang phục dự tiệc cưới táo bạo của mình bằng một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen và một chiếc ví cầm tay mini.

Những người hâm mộ của cô khen ngợi bộ trang phục là độc đáo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác mô tả bộ váy là "khủng khiếp" và "không phù hợp" khi dự đám cưới.

"Thật là một bộ đồ không phù hợp, cô ấy chỉ đang thu hút sự chú ý", một người dùng Facebook viết.

"Thật sến súa và rẻ tiền", một người khác tỏ ra bức xúc.

Yarbrough không phải là ngôi sao đầu tiên gây chú ý khi mặc chiếc váy xanh này. Cựu thí sinh chương trình Married at First Sight, Jules Robinson, cũng đã mặc nó đến Lễ trao giải Marie Claire Women of the Year Awards 2024 tại Sydney vào tuần trước.