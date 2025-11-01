Jaecoo J7 bản off-road ra mắt - dẫn động 4 bánh, giá 849 triệu đồng

Phiên bản dẫn động 4 bánh hướng đến khách hàng ưa off-road với nhiều chế độ lái khác biệt.

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa bổ sung phiên bản AWD Individual cho mẫu SUV cỡ D - Jaecoo J7 - tại Việt Nam.

So về thiết kế, phiên bản này gần như không có nhiều sự khác biệt so với 2 tùy chọn chạy xăng và PHEV hiện hành. Xe được giữ nguyên thiết kế vuông vắn, bề thế với lưới tản nhiệt cỡ ở đầu xe, hốc bánh lớn cùng khoảng sáng gầm 186 mm.

Là mẫu xe hướng đến tệp khách hàng yêu thích vượt địa hình, đi phượt, J7 AWD Individual có khả năng lội nước đến 600 mm cùng vận tốc ở bài Moose Test đạt 80 km/h.

Bên trong khoang lái, Jaecoo vẫn cung cấp cho người dùng các trang bị hiện đại quen thuộc như hệ thống âm thanh Sony 8 loa, ghế lái chỉnh điện và nhớ vị trí, cốp điện rảnh tay, sạc không dây và ngăn làm mát đồ uống...

Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hỗ trợ 7 chế độ lái. Ảnh: Omoda & Jaecoo.

Phiên bản địa hình của J7 sử dụng động cơ tương tự mẫu xe chạy xăng. Điểm đặc biệt là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD với độ phản hồi dưới 0,1 giây. Xe có 7 chế độ lái như Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud, Offroad.

Xe được bán với giá 849 triệu đồng. Trong tháng 11, 50 khách hàng đầu tiên đặt mua J7 AWD Individual sẽ hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ và một năm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị khuyến mại khoảng 50 triệu đồng.

Đây dự kiến là lựa chọn mới, cạnh tranh cùng những mẫu xe trong phân khúc SUV cỡ C-D tại Việt Nam như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Honda CR-V, Subaru Forester.