Jaecoo J7 đã đủ sức đấu Mazda CX-5 với động cơ PHEV?

"Tân binh" Jaecoo J7 cung cấp tùy chọn động cơ hybrid cắm sạc duy nhất trong phân khúc SUV cỡ C.

Phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam vừa đón thêm một mẫu xe mới gia nhập. Jaecoo J7 ra mắt với 2 tùy chọn, một sử dụng động cơ thuần xăng có giá 799 triệu đồng, phiên bản còn lại trang bị động cơ hybrid cắm sạc (PHEV) được bán với giá 999 triệu đồng.

Đơn vị phân phối cho biết Jaecoo J7 sẽ được bán giới hạn với giá ưu đãi, lần lượt 729 triệu đồng và 919 triệu đồng cho 2 phiên bản kể trên.

Với mức giá này, Jaecoo J7 PHEV đang dễ tiếp cận hơn Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive, hiện có giá 959 triệu đồng.

Trên thực tế, ngay ở thời điểm Tri thức - Znews có dịp trải nghiệm mẫu xe này tại Trung Quốc vào cuối năm 2023, nhóm phát triển sản phẩm và thị trường của Chery (Omoda & Jaecoo) đã coi Mazda CX-5 là đối thủ lớn nhất khi xâm nhập thị trường Việt Nam. Vậy liệu phiên bản PHEV của J7 đã đủ sức tạo sóng gió lên những chiếc Mazda CX-5?

Jaecoo J7 rắn rỏi - Mazda CX-5 trẻ trung

Các kích thước dài x rộng x cao của Jaecoo J7 lần lượt 4.500 x 1.863 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.672 mm.

Như vậy, Jaecoo J7 ngắn hơn đôi chút so với Mazda CX-5, trội hơn về chiều rộng trong khi chiều cao của cả 2 là tương đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Mazda CX-5 lần lượt là 4.590 x 1.845 x 1.680 mm, còn chiều dài cơ sở 2.700 mm, tức khoảng cách giữa 2 trục xe tốt hơn đôi chút so với "tân binh" Trung Quốc.

Về ngoại hình, Mazda CX-5 dường như là một mẫu xe phù hợp hơn cho nhóm khách hàng trẻ tuổi. Thân xe Jaecoo J7 khá vuông vắn, trái ngược với vẻ ngoài tương đối mềm mại của Mazda CX-5.

Thiết kế Kodo trên Mazda CX-5 được đánh giá là khá "nhàm chán" nhưng nhìn chung vẫn được lòng nhóm khách hàng trẻ, còn kiểu lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, tạo thành từ các thanh dọc mạ crom trên Jaecoo J7 khiến "tân binh" trong phân khúc SUV cỡ C có phần thua thiệt về tính trẻ trung khi đặt cạnh mẫu xe đang dẫn đầu phân khúc tại Việt Nam.

Mazda CX-5 sử dụng cụm đèn chiếu sáng full LED, còn trên Jaecoo J7, cụm đèn chiếu sáng chính là LED projector. Cả hai đều được trang bị tính năng tự động bật/tắt cho cụm đèn chiếu sáng chính.

Jaecoo J7 và Mazda CX-5 đều sở hữu cụm đèn hậu dạng LED, tuy nhiên thiết kế của tân binh Trung Quốc có phần hiện đại hơn nhờ nối liền hết phần đuôi xe, còn cụm đèn hậu của Mazda CX-5 vẫn là kiểu tách rời.

Nhìn chung, ngoại hình của Jaecoo J7 có phần rắn rỏi, với nhiều góc cạnh và dễ liên tưởng đến những mẫu xe chuyên dùng off-road.

Trong khi đó, Mazda CX-5 là mẫu SUV cỡ C với các đường nét trẻ trung, mềm mại và trung tính, phù hợp hơn khi đặt trong môi trường vận hành đô thị.

Khoang lái hiện đại là điểm cộng

Một trong những điểm mạnh của ôtô Trung Quốc là trang bị hiện đại trong khoang lái và Jaecoo J7 cũng không phải ngoại lệ.

Khoang cabin Jaecoo J7 sử dụng chất liệu da kết hợp nhựa mềm và kim loại mạ crom. Màn hình sau vô lăng đáy phẳng có kích thước 10,25 inch, còn màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 13,2 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Khoang lái Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive lại khá "truyền thống" với vô lăng tròn 3 chấu, ghế da Nappa có tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí. Tuy nhiên màn hình cảm ứng đặt nổi trên táp-lô chỉ có kích thước 8 inch, khá khiêm tốn so với trang bị có mặt trên Jaecoo J7.

Cả hai xe đều có màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái, điều hòa tự động... Cần số ở Jaecoo J7 là loại điện tử, được hãng mô tả dựa trên phong cách máy bay chiến đấu, còn cần số ở Mazda CX-5 vẫn là loại thẳng hàng.

Mazda và Jaecoo đều trang bị gói công nghệ an toàn nâng cao cho phiên bản cao cấp nhất của 2 mẫu SUV cỡ C. Với Mazda CX-5, gói an toàn mang tên i-Activsense, còn trên Jaecoo J7, gói ADAS cũng sở hữu các tính năng như cảnh báo va chạm trước/sau, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ chuyển làn...

Động cơ PHEV là "vũ khí" mạnh nhất

Bên dưới nắp ca pô, Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive được trang bị động cơ SkyActiv-G hút khí tự nhiên dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Phiên bản này sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Về phần mình, "tân binh" Jaecoo J7 PHEV sử dụng kết hợp động cơ TGI DHE tăng áp dung tích 1.5L với motor điện, cho ra tổng công suất tối đa 342 mã lực, mô-men xoắn cực đại 525 Nm.

Như vậy xét về thông số, Jaecoo J7 PHEV tỏ ra trội hơn hẳn Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive cả về sức mạnh động cơ lẫn mô-men xoắn.

Việc sử dụng kết hợp motor điện với động cơ xăng tăng áp cũng giúp Jaecoo J7 PHEV sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp khoảng 1 lít/100 km. Thông số này ở Mazda CX-5 là 8,04 lít/100 km theo công bố của hãng.

Do là một mẫu xe hybrid cắm sạc, Jaecoo J7 PHEV cũng có khả năng di chuyển thuần điện trên quãng đường tối đa 90 km theo chuẩn WLTP, đồng thời có khả năng di chuyển kết hợp đến tối đa 1.300 km khi pin đủ, xăng đầy.

Đây là yếu tố giúp nhóm xe PHEV như Jaecoo J7 được xem là "bước đệm" để khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang các mẫu ôtô thuần điện.

Vẫn cần thêm thời gian

Về lý thuyết, các trang bị có mặt trên Jaecoo J7 PHEV có thể giúp mẫu xe này trở thành một lựa chọn khá hấp dẫn tại Việt Nam, nhất là ở mức giá ưu đãi 919 triệu đồng như thời điểm hiện tại.

Một trong những khúc mắc mà các thương hiệu ôtô Trung Quốc trong lần đổ bộ vào Việt Nam cần tìm ra lời giải nằm ở mức độ gắn kết với thị trường cùng sự phát triển mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ.

Omoda & Jaecoo Việt Nam tung ra chế độ bảo hành đến 10 năm hoặc 1 triệu km tùy điều kiện nào đến trước cho Jaecoo J7, tức gián tiếp cam kết sự hiện diện tại Việt Nam trong ít nhất một thập kỷ tiếp theo. Tất nhiên, đây chỉ là tuyên bố của hãng và khách hàng Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Trước mắt, Jaecoo J7 PHEV vẫn được xem là đang sở hữu giá bán khá hấp dẫn nếu xét đến các trang bị trên xe, đặc biệt là tùy chọn động cơ hybrid cắm sạc duy nhất trong phân khúc.

Mẫu xe này đang cùng với Kia Sorento là các lựa chọn PHEV hiếm hoi trên thị trường ôtô phổ thông tại Việt Nam. Giá bán Kia Sorento PHEV khởi điểm 1,399 tỷ đồng , nhưng đây là mẫu xe trong phân khúc SUV cỡ D, còn Jaecoo J7 nằm ở hạng thấp hơn.

Vì lẽ đó, Jaecoo J7 PHEV ở thời điểm hiện tại chưa thực sự có một đối thủ trực tiếp. Honda CR-V e:HEV RS hay Haval H6 cũng là những lựa chọn hybrid đồng hàng, nhưng hệ truyền động của các mẫu xe này không phải là loại hybrid cắm sạc như Jaecoo J7.

Sắp tới, BYD Sealion 6 sẽ là đối thủ trực tiếp của Jaecoo J7 PHEV. Đối diện với đối thủ trực tiếp, cùng kiểu hệ truyền động và chung nguồn gốc xuất xứ, sức hấp dẫn của Jaecoo J7 PHEV tại Việt Nam sẽ được kiểm chứng cụ thể.

Trước mắt, Jaecoo J7 dường như sẽ không dễ thách thức vị trí của Mazda CX-5, mẫu xe đã 2 năm liên tiếp dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. CX-5 vẫn được ưa chuộng nhờ kiểu dáng ưa nhìn, trong khi J7 còn khá mới và thực tế cũng không được đánh giá quá cao ở thiết kế có phần nhắm tới đối tượng khách hàng nam giới. Bù lại, nếu yêu thích công nghệ và muốn trải nghiệm hybrid cắm sạc, J7 là lựa chọn tốt nhất thị trường lúc này.