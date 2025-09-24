Jaecoo J7 sắp có thêm bản off-road tại Việt Nam

Mẫu SUV cỡ C thương hiệu Trung Quốc Jaecoo J7 sẽ sớm có thêm phiên bản mới, sở hữu các đặc điểm phù hợp nhu cầu di chuyển địa hình của người dùng.

Thông tin từ Omoda & Jaecoo Việt Nam xác nhận phiên bản off-road của mẫu SUV cỡ C Jaecoo J7 sẽ sớm ra mắt khách hàng.

Jaecoo J7 AWD Individual sở hữu nhiều đặc trưng phù hợp nhu cầu di chuyển địa hình của người dùng, chẳng hạn hệ dẫn động 4 bánh với độ phản hồi dưới 0,1 giây.

Phiên bản này của mẫu SUV cỡ C thương hiệu Trung Quốc được cung cấp 7 chế độ lái khác nhau, gồm Normal, Eco, Sport và các chế độ chuyên biệt Snow, Sand, Mud, Offroad nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành.

Jaecoo J7 AWD Individual sở hữu khoảng sáng gầm 186 mm, góc tới 21 độ, góc thoát 29 độ cùng khả năng lội nước 600 mm. Hãng xe thuộc tập đoàn Chery cũng tiết lộ Jaecoo J7 AWD Individual đã vượt qua bài thử Moose Test ở tốc độ 80 km/h.

Chiếc SUV cỡ C cũng được trang bị camera 540 độ, giả lập gầm xe để hỗ trợ khả năng quan sát toàn cảnh khi di chuyển ở địa hình hẹp. HUD và hệ thống giám sát người lái (Driver Monitoring System) cũng xuất hiện trên Jaecoo J7 AWD Individual.

Hãng xe Trung Quốc trang bị cho Jaecoo J7 AWD Individual con chip Snapdragon 8155, vận hành hệ thống giải trí thông minh đồng thời tham gia tính toán và hỗ trợ điều khiển hệ thống AWD.

Jaecoo J7 AWD Individual cũng sở hữu hệ thống trợ lái nâng cao ADAS với tổng cộng 20 tính năng trợ lái. Bên cạnh khung thép cường lực chiếm hơn 80% cấu trúc xe, mẫu SUV cỡ C này cũng sẽ được trang bị 7 túi khí.

Một số điểm đáng chú ý trong khoang lái Jaecoo J7 AWD Individual bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Sony 8 loa, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí và hỗ trợ đệm lưng 4 chiều, sạc không dây, cốp điện rảnh tay, ngăn chứa đồ làm mát và đèn nội thất. Hệ thống điều hòa trên J7 AWD Individual có tích hợp bộ lọc bụi 0.3 micron kết hợp ionizer.

Jaecoo J7 chính thức ra mắt khách Việt hồi đầu năm, gồm một phiên bản thuần xăng giá 799 triệu đồng và một phiên bản hybrid cắm sạc có giá 999 triệu đồng. Hiện, giá bán của 2 phiên bản này đã được điều chỉnh về mức tương ứng lần lượt 729 triệu đồng và 879 triệu đồng.

Jaecoo J7 sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6L, cho công suất tối đa 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm và kết hợp hộp số DCT 7 cấp.

Trên phiên bản PHEV, hệ truyền động của Jaecoo J7 là sự kết hợp giữa động cơ TGI DHE tăng áp dung tích 1.5L với motor điện, cho ra tổng công suất tối đa 342 mã lực, mô-men xoắn cực đại 525 Nm.

Hãng xe Trung Quốc không chia sẻ doanh số Jaecoo J7 tại Việt Nam. Trong cùng phân khúc, Jaecoo J7 cạnh tranh các mẫu xe như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Honda CR-V (1,029- 1,259 tỷ đồng ), Kia Sportage (từ 819 triệu đồng), Subaru Forester (từ 969 triệu đồng) và Haval H6 (986 triệu đồng).