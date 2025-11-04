Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Jaeger-LeCoultre tri ân Việt Nam với hai đồng hồ Reverso đặc biệt

Nhà chế tác được mệnh danh “thợ đồng hồ của các thợ đồng hồ” tại Thuỵ Sĩ tung ra hai thiết kế Reverso Tribute Vietnam - chính thức thông báo quay trở lại thị trường Việt Nam.

Giới mộ điệu đồng hồ Việt vừa qua đã có dịp xôn xao khi một cặp đồng hồ Jaeger-LeCoultre (JLC) Reverso đặc biệt được giới thiệu tại Hà Nội, với hình ảnh bản đồ Việt Nam bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở mặt sau.
Hai thiết kế này ra mắt công chúng chính thức trong khuôn khổ triển lãm “Giao điểm Tinh hoa” do Tam Sơn tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu bán lẻ xa xỉ. Những chiếc Reverso được chọn trưng bày trong phòng Di sản của triển lãm nhờ tính biểu tượng mạnh mẽ. Đây có thể xem là chiếc đồng hồ nổi tiếng nhất của JLC, và là một trong những chiếc đồng hồ dễ nhận biết nhất trên thế giới.
Sáng tạo năm 1931, đồng hồ Reverso ban đầu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các “quý ông thể thao”, cụ thể hơn là cho các sĩ quan yêu thích bộ môn polo ở xứ Raj thuộc Anh (Ấn Độ ngày nay) trong giai đoạn 1858-1947, với bộ vỏ độc đáo có thể lật ngược để bảo vệ mặt kính đồng hồ khi chơi thể thao. Dần dà, Reverso được yêu thích không chỉ bởi cơ chế lật độc đáo, mà còn bởi thiết kế thanh lịch mang phong cách Art Deco đầu thế kỷ 20. Chỉ riêng bộ vỏ đồng hồ chiếc Reverso Tribute Vietnam này đã gồm 50 bộ phận.
Với xấp xỉ 1.400 bộ máy sản xuất nội bộ (in-house) và hơn 430 bằng sáng chế xuyên suốt lịch sử lâu đời, thương hiệu JLC đã xây dựng danh tiếng như một trong những nhà chế tác có chuyên môn chế tạo bộ chuyển động xuất sắc hàng đầu Thuỵ Sĩ. Thậm chí, JLC được mệnh danh “Watchmaker of Watchmakers” (tạm dịch: Thợ đồng hồ của các thợ đồng hồ).
JLC dự kiến ra mắt boutique chính hãng mới trên phố Tràng Tiền, Hà Nội vào tháng 12 năm nay, qua hợp tác với đối tác Tam Sơn. Để kỷ niệm cột mốc này và tôn vinh ngày Quốc khánh thứ 80 của Việt Nam, nhà chế tác trình diện hai mẫu đồng hồ chế tác giới hạn Reverso Tribute Vietnam sơn thủ công, với phiên bản vỏ vàng hồng và phiên bản vỏ thép không gỉ dành riêng cho các nhà sưu tầm trong nước.
Từ thế kỷ trước, JLC đã sớm nhận ra rằng cơ chế lật độc đáo do mình phát minh đem đến một cơ hội đặc biệt - không gian sáng tạo trên mặt lưng đồng hồ Reverso. Chiếc Reverso Tribute Vietnam sở hữu mặt lưng chạm khắc bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hoàn thiện sơn thủ công màu quốc kỳ và trang trí mô-típ chim Lạc cạnh dòng chữ khắc ngày Quốc khánh. Trang bị bộ chuyển động Calibre 822 của nhà chế tác, những chiếc đồng hồ phản chiếu di sản mỹ thuật và cam kết về nghệ thuật thủ công giàu ý nghĩa của JLC.
Mỗi chiếc đồng hồ đi cùng một hộp trưng bày sơn mài tinh xảo chế tác bởi Hanoia. Những chi tiết gợi nhắc bản sắc Việt trên mặt lưng cặp đồng hồ được nhấn mạnh lại trên chiếc hộp trong phối màu ánh vàng và ghi trên nền sơn đen bóng sang trọng.
Reverso Tribute Vietnam chỉ phân phối tại thị trường nội địa. Thương hiệu đánh giá cao cộng đồng yêu đồng hồ và nghệ thuật tinh xảo trong nước, và hứa hẹn sớm mang đến những thiết kế biểu tượng của mình tại không gian hoàn toàn mới đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phiên bản vỏ thép không gỉ có giá niêm yết 355 triệu đồng, và lên tới 725 triệu đồng cho phiên bản vỏ vàng hồng.

Tam Sơn là nhà phân phối chính thức duy nhất của thương hiệu Jaeger-LeCoultre tại Việt Nam. Độc giả liên hệ để biết thêm chi tiết qua hotline 0962295039.

An Nghiên

