Jaeger-LeCoultre tri ân Việt Nam với hai đồng hồ Reverso đặc biệt

Sáng tạo năm 1931, đồng hồ Reverso ban đầu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các “quý ông thể thao”, cụ thể hơn là cho các sĩ quan yêu thích bộ môn polo ở xứ Raj thuộc Anh (Ấn Độ ngày nay) trong giai đoạn 1858-1947, với bộ vỏ độc đáo có thể lật ngược để bảo vệ mặt kính đồng hồ khi chơi thể thao. Dần dà, Reverso được yêu thích không chỉ bởi cơ chế lật độc đáo, mà còn bởi thiết kế thanh lịch mang phong cách Art Deco đầu thế kỷ 20. Chỉ riêng bộ vỏ đồng hồ chiếc Reverso Tribute Vietnam này đã gồm 50 bộ phận.