Jaguar E-Type tái hiện 'không khí' Gumball 3000 giữa TP.HCM

Sáng 11/11, hàng loạt mẫu xe cổ và xe độ độc đáo của các nhà sưu tập đến từ Nga đã bất ngờ tụ họp tại trung tâm TP.HCM, chuẩn bị cho hành trình rally xuyên Đông Dương, mang đến không khí của một "Gumball 3000 mini" của hành trình siêu xe một năm trước.