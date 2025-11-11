Jaguar E-Type tái hiện 'không khí' Gumball 3000 giữa TP.HCM

|
Sáng 11/11, hàng loạt mẫu xe cổ và xe độ độc đáo của các nhà sưu tập đến từ Nga đã bất ngờ tụ họp tại trung tâm TP.HCM, chuẩn bị cho hành trình rally xuyên Đông Dương, mang đến không khí của một "Gumball 3000 mini" của hành trình siêu xe một năm trước.
|
Nổi bật nhất là chiếc Jaguar E-Type Roadster Series 1 với màu sơn đỏ và được giữ gần như nguyên bản. Đây là mẫu xe được mệnh danh "chiếc xe đẹp nhất thế giới" với những đường nét trở thành chuẩn mực trong ngành công nghiệp ôtô.
|
Hành trình Mekong 2025 của các "phượt thủ" Nga còn có sự góp mặt của những chiếc Porsche 911 "G-Modell" cổ điển, vốn được độ lại khung gầm và lốp địa hình.
|
So với thế hệ trước, dòng 911 "G-Modell" sở hữu phần ốp giảm chấn bằng cao su cỡ lớn. Dòng xe thể thao này từng tham gia nhiều cuộc đua rally, trước khi hãng xe đến từ Đức chính thức ra mắt phiên bản 911 Dakar vào cuối năm 2022.
|
Mercedes-Benz SL-Class R107 là một trong những dòng xe thể thao lâu đời của thương hiệu. Chiếc xe cũng được nâng cấp "nhẹ nhàng" với cụm đèn chiếu sáng phụ trợ.
|
Sự sáng tạo không điểm dừng đã biến mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz W126 - tiền thân của dòng S-Class - thành một mẫu xe rally với gầm cao và lốp địa hình cỡ lớn.
|
"Siêu phẩm" Mitsubishi Pajero Evolution cũng bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam. Dựa trên các mẫu xe thi đấu tại Dakar Rally, mẫu SUV này sở hữu phong cách đặc trưng cùng khối động cơ V6 dung tích 3.5L, sản sinh công suất 279 mã lực.
|
Chevrolet C/K thế hệ thứ tư nổi bật với thiết kế vuông vức cùng các chi tiết mạ chrome sáng bóng. Dòng bán tải cỡ lớn này đã được thay thế bởi chiếc Chevrolet Silverado.
|
Các "phượt thủ" cũng ưa chuộng những mẫu Toyota Land Cruiser với khả năng vận hành bền bỉ qua nhiều địa hình. Hành trình "Mekong 2025" sẽ đi qua Campuchia, Lào trước khi kết thúc ở Hà Nội với tổng độ dài khoảng 2.500 km.
