Jaguar Land Rover gặp sự cố an ninh mạng quy mô toàn cầu

Jaguar Land Rover (JLR) xác nhận một sự cố an ninh mạng đã khiến hệ thống công nghệ thông tin tê liệt, gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và bán lẻ toàn cầu của hãng.

Nhà sản xuất ôtô Anh Quốc Jaguar Land Rover, vốn thuộc sở hữu của tập đoàn Tata Motors (Ấn Độ), cho biết vụ tấn công mạng đã buộc hãng phải ngừng vận hành nhiều hệ thống. Tuy nhiên, JLR khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu khách hàng bị đánh cắp.

Các công nhân tại nhà máy JLR Halewood đã được yêu cầu tạm thời nghỉ việc cho đến khi sự cố về an ninh mạng được khắc phục. Sự cố này khiến hệ thống sản xuất và bán hàng toàn cầu của hãng bị tê liệt trong nhiều ngày qua.

Trên trang web chính thức, JLR cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực khởi động lại các ứng dụng toàn cầu theo một cách có kiểm soát và an toàn". Theo truyền thông địa phương, công nhân tại nhà máy Halewood (Anh) đã được yêu cầu tạm nghỉ việc cho đến khi sự cố được khắc phục

Sự cố này càng làm trầm trọng thêm tình hình của JLR, sau khi hồi tháng 7/2025 có thông tin hãng phải trì hoãn việc ra mắt các mẫu Range Rover và Jaguar chạy điện để thử nghiệm thêm, đồng thời chờ nhu cầu thị trường khởi sắc.

Đây không phải là lần đầu tiên JLR phải tạm dừng quy trình sản xuất tại nhà máy Halewood. Trước đó vào năm 2021, hãng cũng phải cho dừng hoạt động vì thiếu chip bán dẫn.

Jaguar Land Rover cũng không phải doanh nghiệp Anh duy nhất hứng chịu các vụ tấn công mạng gần đây. Trong bối cảnh tội phạm mạng và ransomware ngày càng tinh vi, nhiều công ty lớn đã trở thành mục tiêu. Tháng trước, nhà bán lẻ M&S chỉ vừa nối lại dịch vụ đặt hàng trực tuyến sau 4 tháng bị tê liệt vì tin tặc tấn công và đánh cắp dữ liệu. Hồi tháng 4/2025, tập đoàn bán lẻ Co-op Group cũng xác nhận tin tặc từng tìm cách xâm nhập hệ thống.

Hiện JLR chưa công bố thời gian dự kiến khôi phục toàn bộ hệ thống, trong khi sự cố được dự báo sẽ còn gây ra những tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng và doanh số của hãng trong thời gian tới. Theo nguồn tin của Znews - Tri Thức, quy trình đặt hàng của Land Rover tại Việt Nam cũng đang bị gián đoạn.

Sự cố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy trình đặt hàng và sản xuất của JLR trên quy mô toàn cầu, ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt các dòng xe mới, trong đó có chiếc Range Rover thuần điện đầu tiên của thương hiệu.

Sự cố an ninh mạng lần này không chỉ phơi bày mức độ mong manh của các tập đoàn ôtô trước làn sóng tấn công số toàn cầu, mà còn đặt Jaguar Land Rover vào thế phải vừa khẩn trương xử lý khủng hoảng trước mắt, vừa củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác. Vào năm 2021, JLR cũng phải tạm dừng quy trình sản xuất một thời gian ngắn do thiếu chip bán dẫn.