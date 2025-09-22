Jenny Huỳnh treo người ngoài tầng 60 gây chú ý

KOL Jenny Huỳnh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh treo mình trên đài quan sát Sky Deck cao hơn 260 m ở Trùng Khánh (Trung Quốc).

Ngày 21/9, Jenny Huỳnh đăng tải bộ ảnh ghi lại trải nghiệm chụp hình ở một trong những tòa tháp cao nhất Trùng Khánh (Trung Quốc). Trong trang phục năng động, nữ KOL treo mình bằng dây bảo hộ bên mép tòa nhà chọc trời. Sau lưng cô là khung cảnh thành phố rực sáng với những tòa cao ốc hiện đại và cây cầu nổi bật bắc qua sông.

Dù có sự hỗ trợ của dây móc và khung kim loại, loạt ảnh của Jenny Huỳnh vẫn mang đến cảm giác mạo hiểm, thót tim cho người xem.

Bộ ảnh Jenny Huỳnh chụp ở tòa tháp cao hơn 260 m.

"Thiệt hay là AI", Jenny viết ngắn gọn trong bài đăng. Trước đó, cô cũng đăng video ghi lại quá trình chụp cùng dòng trạng thái: "Trend chụp tầng 60 tại Trung Quốc", thu hút hơn 3 triệu lượt xem và hàng chục nghìn tương tác.

Ở Instagram, ngoài các ảnh chụp, Jenny Huỳnh chia sẻ video hậu trường với sự giám sát của chuyên gia, đồng thời gắn nhãn vị trí tại Đài quan sát Sky Deck - Tòa nhà Thương mại Thế giới 131 (Chongqing World Trade Center 131 Sky Observation Deck), cao hơn 260 m.

Đài quan sát Sky Deck được quảng bá là điểm đến "photography travel" độc đáo ở Trùng Khánh, dành cho những ai muốn thử thách bản thân ở độ cao choáng ngợp và lưu giữ khoảnh khắc ấn tượng giữa tầng mây.

Jenny Huỳnh (tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) hiện là sinh viên ngành Symbolic Systems tại Đại học Stanford (Mỹ). Bắt đầu làm vlog từ năm 12 tuổi, đến nay cô đã sở hữu hơn 15 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, hợp tác cùng hơn 50 thương hiệu quốc tế.

Năm 2025, Jenny trở thành người Việt trẻ nhất góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia ở hạng mục Mạng xã hội, Tiếp thị và Quảng cáo.