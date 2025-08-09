Jun Phạm về thăm, Bản Liền lại 'hot'

Bản Liền một lần nữa nhận hiệu ứng tốt khi Jun Phạm của chương trình "Gia Đình Haha" về thăm. Sau 2 tháng lên sóng, doanh thu du lịch cộng đồng tại đây tăng rõ rệt.

Jun Phạm chụp ảnh cùng gia đình chị Vàng Thị Thông - anh Lâm A Hà trước khi rời Bản Liền. Ảnh: Jun Phạm.

Ngày 7/8, Jun Phạm có dịp quay lại xã Bản Liền (Lào Cai) - nơi ghi hình chặng đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Gia Đình Haha. Hình ảnh "anh cả" đeo trên vai chiếc túi của chị Vàng Thị Thông tặng, ngồi sau xe máy tiến vào bản, hội ngộ gia đình chủ homestay gắn bó với dàn cast khiến khán giả theo dõi chương trình không khỏi xúc động.

Hình ảnh chị Thông bật khóc, anh Hà ôm chầm Jun Phạm được chia sẻ khắp MXH. Hiện bộ ảnh chụp cùng người dân Bản Liền trên trang cá nhân của nam nghệ sĩ nhận về hơn 235.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận. Được biết, Jun Phạm trở về lần này để tham gia lễ ra quân trồng cây tre lục trúc vào ngày 8/8.

Trước đó, gia đình chị Vàng Thị Thông đã đồ xôi, chuẩn bị hơn 10 mâm cỗ để Jun Phạm cùng bà con trong xã quây quần ăn tối ấm cúng. Homestay của gia đình cũng để trống hoàn toàn trong những ngày này.

"Tưởng thi đại học về làng. Thời gian tuy ngắn nhưng khoảnh khắc vô tận. Xin chân thành cám ơn gia đình anh Hà, chị Thông và dân bản đã đón chào em Thuận quá nồng nhiệt và thân thương. Hẹn gặp lại Bản Liền ngày gần nhất", nam nghệ sĩ viết. Tối ngày 8/8, anh rời Bản Liền về lại TP.HCM.

Jun Phạm gọi nơi đây là "ngôi nhà thứ 2". Sau 4 tháng kể từ ngày ghi hình, anh vẫn được tiếp đón nồng hậu như người con đi xa trở về. Ảnh: Jun Phạm.

Chuyến trở về của Jun Phạm một lần nữa lan tỏa hiệu ứng, kéo du khách quay lại Bản Liền. Nhiều người bày tỏ mong muốn được đến đây một lần để trải nghiệm các hoạt động địa phương hoặc trở lại vì "thèm" không khí núi rừng và suất cơm Tây Bắc.

Anh Đào (sống tại Hà Nội) từng đến Bản Liền vào đầu tháng 7. Hiện cô vừa đặt một homestay khác nằm cuối bản vào tháng 9.

"Nhìn hình ảnh trên MXH, tôi nhớ không khí trong lành, sự chân thành của người dân và muốn thưởng thức lại hương vị của khâu nhục, cá suối, nộm rau dớn, chả sắn... nên đặt chỗ ngay. Hiện chỉ homestay cuối bản còn trống ít ngày. Bản Liền là nơi hiếm hoi khi rời đi tôi vẫn nôn nóng quay lại", Đào bày tỏ.

Trước đó, nữ du khách lưu trú tại homestay của chị Thông. Ảnh: Anh Đào.

Chia sẻ về tình hình làm du lịch cộng đồng sau 2 tháng chặng Bản Liền lên sóng, chị Vàng Thị Thông, chủ Bản Liền Pine Homestay, cho biết homestay đã kín khách đến năm sau. Những năm trước, lượng khách đặt phòng mỗi tháng chỉ bằng một nửa bây giờ.

"Hiện lượng khách lớn kéo theo doanh thu tăng, giúp gia đình trang trải được khoản đầu tư vào cơ sở vật chất trước đây. Đồng thời có thêm kĩ năng đón khách, kinh phí để mua vật dụng thiết yếu cho homestay. Dù phát triển, tôi vẫn giữ cách làm du lịch thật, đưa du khách trải nghiệm công việc hàng ngày", chị Thông nói với Tri Thức - Znews.

Ngoài homestay, sản phẩm trà shan tuyết (OCOP) cũng được bán ra với số lượng khoảng 100-150 túi/ngày. Từ khi được nhiều du khách biết đến, nông sản có thể bán tại nhà, chế biến thành món ăn để phục vụ hoặc bán online. Hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn bán ở chợ như trước đây.

"Cuối tháng 7, xã cũng thành lập HTX du lịch Bản Liền để giới thiệu sản phẩm địa phương, tôi phối hợp cùng người dân trong bản định hướng cách làm truyền thông và du lịch bền vững, giúp họ có cơ hội đổi đời", chị nói.

Homestay của anh Vàng A Bình cũng ghi nhận doanh thu cải thiện, phòng tập thể liên tục đón khách, các sản phẩm trà như shan tuyết, hồng trà ủ, ống trà gác bếp... cũng được nhiều lượt đặt mua. Năm tới, anh dự định cải tạo phòng cũ để chất lượng phục vụ tốt hơn.

Trong khi đó, sức ảnh hưởng lớn từ chương trình giúp chị Vàng Thị Hoan có kinh phí xây dựng homestay. Trước đó, năm 2019, khi chính phủ Australia tài trợ dự án Great để thúc đẩy du lịch cộng đồng, gia đình không thể tham gia vì kinh tế khó khăn. Vào tháng 4 năm nay, khi ekip đến ghi hình và lưu trú tại đây, chị mới có khả năng cải thiện cơ sở vật chất.

"Homestay bắt đầu đón khách từ tháng 6. Tôi biết ơn vì nhờ chương trình, gia đình có thêm thu nhập từ việc đón khách du lịch để cuộc sống ấm no hơn. Homestay hiện có phòng tập thể và nhà vệ sinh trang bị máy nước nóng/lạnh. Tôi đang kết hợp với địa phương để phát triển về tour, mở rộng phòng tập thể và xây thêm bungalow", chị Hoan chia sẻ.

Dựa theo mô hình homestay đang "hot", người dân Bản Liền đẩy mạnh quảng bá sản phẩm địa phương thủ công. Ảnh: Vàng A Bình.

Trước đó, 4 tập đầu tiên (chặng Bản Liền) của chương trình Gia Đình Haha gây được tiếng vang lớn. Hiệu ứng từ chương trình góp phần lan tỏa du lịch cộng đồng đến du khách. Nhiều homestay kín phòng trong cho đến cuối năm, lượng khách cũng tăng 30-40% so với năm trước.

Ngày 9/7, chương trình nhận được bằng khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho những đóng góp quảng bá du lịch, văn hóa. Ngày 18/7, UBND xã Bản Liền cũng trao tặng bằng khen cho dàn cast khi quảng bá thành công du lịch cộng đồng và văn hóa dân tộc Tày.

Ông Lương Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Bản Liền bày tỏ sự vui mừng khi du lịch địa phương đạt hiệu ứng tốt, giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

"Du lịch cộng đồng mang đến cho họ công việc và nguồn thu nhập ổn định. Xã cũng sẽ đồng hành, tổ chức lớp tập huấn về kĩ năng, ngoại ngữ, hướng đến cách phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, nhưng vẫn bảo tồn bản sắc vốn có của người Tày. Các sản vật địa phương hay sản phẩm mới dự kiến phát triển trong thời gian tới để giữ sức hút cho Bản Liền", ông cho biết.

Gia Đình Haha - Những ngày trời bao la ghi lại trải nghiệm của dàn nghệ sĩ gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm khi lưu trú 7N6Đ tại nhà người địa phương. Điểm dừng chân đầu tiên là Bản Liền (Lào Cai), sau đó đến đặc khu Lý Sơn và Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), xã Giồng Trôm (Bến Tre). Chương trình nhằm quảng bá văn hóa, phong cảnh thiên nhiên và con người Việt Nam thông qua các hoạt động gắn với đời sống nông thôn ở nhiều địa phương.