Kẻ giăng bẫy cuỗm tiền tại quán bar Valley Beach

Phòng CSHS Công an Quảng Ninh điều tra làm rõ vụ "Trộm cắp tài sản" xảy ra ngày 25/4 tại Bar Valley Beach (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), tạm giữ hình sự đối với Voòng Văn Chung (SN 28/2/2009, trú ở huyện Hải Hà).

Ngày 28/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tố giác về tội phạm của anh N.T.C (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Cao Bằng) về việc trước đó 3 ngày, anh đến thành phố Hạ Long để bàn chuyện làm ăn kinh doanh với một người tên "Cường".

Đến 19h cùng ngày, anh C cùng Cường đến quán Bar Valley Beach, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Lòng. Khi ra về anh C phát hiện bị mất chiếc túi xách bên trong có 30.000 Nhân dân tệ. Anh C nghi ngờ Cường đã lấy trộm chiếc túi xách của mình, nhưng khi trình báo với cơ quan Công an, anh C mới nhận ra mình chỉ mới quen Cường qua mạng xã hội, không biết lai lịch cụ thể.

Đối tượng Vòong Văn Chung.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân nhanh chóng tổ chức, thu thập các tài liệu chứng cứ để truy xét đối tượng gây án. Do bị hại không có bất cứ thông tin cá nhân, không nhớ rõ mặt của đối tượng, cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn trong việc điều tra, bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, ngày 29/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra làm rõ đối tượng gây án là Voòng Văn Chung, đồng thời thu giữ vật chứng của vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận khi quen biết anh C, Chung tự giới thiệu tên là Cường. Biết anh C có nhu cầu nhập chân gà số lượng lớn, nên Chung đã nhận mình có thể cung cấp số lượng hàng này cho anh C.

Ngày 25/04/2025, Chung hẹn anh C đến thành phố Hạ Long để bàn chuyện làm ăn kinh doanh, sau đó đi ăn uống và đến Bar Valley Beach để chơi. Tại đây, lợi dụng khi anh C uống rượu bia say không quản lý được tài sản, Chung đã trộm cắp chiếc túi xách bên trong có 30.000 Nhân dân tệ của anh C.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.