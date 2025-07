Kế hoạch sống chủ động của thế hệ trẻ

Trong thời đại mọi thứ thay đổi nhanh chóng và bệnh tật ngày càng trẻ hóa, kế hoạch tài chính vững vàng giúp chúng ta an tâm trước rủi ro.

Có thể nói trong thời đại hiện nay, kế hoạch tài chính vững vàng được xem như “lá chắn” cần thiết để an tâm về mặt sức khỏe và chất lượng sống. Nói cách khác, sống khỏe không chỉ là hành trình thể chất, mà còn là khả năng ứng phó tài chính khi biến cố bất ngờ xảy ra.

Sức khỏe cần kịp thời, tài chính phải chủ động

Đầu tư cho sức khỏe không chỉ là tập luyện, thói quen sống và dinh dưỡng lành mạnh mà đã mở rộng sang việc chuẩn bị tài chính sẵn sàng cho biến cố sức khỏe không thể lường trước.

Nhiều người trẻ gặp khó trong việc duy trì thói quen lành mạnh vì kế hoạch tập luyện hay ăn uống đôi khi phải nhường chỗ cho ưu tiên khác.

Phần lớn thường có tâm lý ngại nhắc đến rủi ro, đặc biệt về sức khỏe, nhưng không ít người từng rơi vào tình huống trở tay không kịp. Một ca bệnh hiểm nghèo, dù ở giai đoạn sớm, cũng có thể mất nhiều tháng điều trị với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Quá trình điều trị khiến công việc bị gián đoạn, thu nhập bị ảnh hưởng và phát sinh thêm nhiều khoản chi ngoài dự tính. Điều đó dễ làm kế hoạch tài chính cá nhân bị ảnh hưởng.

Với thế hệ trẻ ngày nay, sống khỏe là chuyện của thể chất và chuyện của khả năng tài chính khi rủi ro xảy ra. Đây là lý do khiến bảo hiểm nhân thọ - đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo - trở thành một phần thiết yếu trong kế hoạch sống có chiến lược.

Bảo hiểm không còn là “kế hoạch để sau”

Trước đây, bảo hiểm nhân thọ thường gắn với tâm lý “khi nào dư dả hãy tính”. Nhưng hiện nay, nhiều người trẻ với tư duy tài chính chủ động đã chọn bảo hiểm như một phần trong kế hoạch chăm sóc và bảo vệ bản thân, ngay cả khi còn độc thân. Họ hiểu rằng khoản chi trả kịp thời từ hợp đồng bảo hiểm sẽ giúp bản thân chủ động hơn trong điều trị, đồng thời không làm xáo trộn kế hoạch sống đã xây dựng và giảm thiểu tác động không mong muốn đến cuộc sống gia đình.

Có an tâm về sức khỏe thì mới hạnh phúc.

Việc sở hữu sản phẩm bảo hiểm bảo vệ toàn diện trước rủi ro bệnh hiểm nghèo là giải pháp hỗ trợ tài chính kịp thời, thể hiện lối sống trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn, đặc biệt trong thời đại sức khỏe và thu nhập đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Dai-ichi Life Việt Nam là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm uy tín, luôn đồng hành người Việt trên hành trình sống khỏe và an tâm lâu dài. Công ty ra mắt sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc điều trị bệnh hiểm nghèo 24/7 - giải pháp tài chính thiết thực giúp khách hàng an tâm điều trị và giảm bớt gánh nặng chi phí khi không may gặp biến cố.

Dai-ichi Life Việt Nam đồng hành thế hệ trẻ trong hành trình sống chủ động.

Sản phẩm chi trả tối đa đến 250% số tiền bảo hiểm trong suốt thời hạn hợp đồng, hỗ trợ khách hàng ứng phó với chi phí điều trị cho bệnh thể nhẹ và nghiêm trọng. Cụ thể, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả tối đa 3 bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và một bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng.

Phạm vi bảo vệ của sản phẩm lên đến 88 bệnh hiểm nghèo, trong đó có 35 bệnh thể nhẹ và 53 bệnh nghiêm trọng. Điều này mang đến cho khách hàng cơ hội điều trị hiệu quả hơn, với nguồn lực tài chính chủ động hơn từ bảo hiểm.

Đặc biệt, sản phẩm có độ tuổi tham gia rộng, từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi, thời hạn bảo vệ đến 75 tuổi, với phí bảo hiểm không thay đổi suốt thời hạn hợp đồng. Đây là yếu tố quan trọng giúp khách hàng an tâm lập kế hoạch tài chính dài hạn mà không lo biến động về phí bảo hiểm theo tuổi hoặc giai đoạn tham gia.

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng và bệnh hiểm nghèo có xu hướng trẻ hóa, việc chủ động sở hữu giải pháp bảo vệ vững vàng như bảo hiểm Chăm sóc điều trị bệnh hiểm nghèo 24/7 chính là bước đi hợp lý và thực tế.

